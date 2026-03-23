Congo-Brazzaville: Gouvernance - La société civile fait une mise au point du partenariat forestier

Plusieurs plateformes de la société civile prennent part à un atelier, ouvert le 23 mars à Brazzaville, pour une mise au point sur le partenariat forestier et la validation de la note d'analyse des grilles de légalité forestière des forêts naturelles et des plantations forestières Congo.

« Il est question que nous fassions une mise au point des avancées liées au partenariat forestier entre le Congo et l'Union européenne, dans une sorte de mise à jour des informations et un partage de données sur cette initiative », a indiqué Christian Mounzeo, président de l'organisation non gouvernementale dénommée " Rencontre pour la paix et les droits de l'homme", à l'ouverture des travaux de l'atelier qui réunit le Gesop et d'autres réseaux de la société civile.

Les participants à cet atelier vont, par ailleurs, valider la note d'analyse de légalité forestière concernant les forêts naturelles et les plantations forestières au Congo. De même, ils vont évaluer les résultats obtenus, en tant que Gesop, au cours de l'année 2025 qui venait de s'écouler.

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L'identification des axes de plaidoyer pour l'année 2026, au nom du Gesop, est également inscrite dans l'agenda de travail de cet atelier. Le point sur les résultats de la Cop 30, la projection sur la Cop 31, prévue en Ethiopie, allonge la liste des questions au menu des échanges. « C'est l'occasion de réfléchir sur les priorités de notre plaidoyer », a fait savoir Christian Mounzeo.