Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le comité exécutif calme les ardeurs de ceux qui réclament la normalisation

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a enterré, le 21 mars lors de sa session du Comité exécutif, tous les espoirs d'un certain collectif de 15 clubs ayant demandé à la Fédération internationale de football association (Fifa) la mise en place d'un comité de normalisation.

Le collectif des clubs (dont seuls cinq font partie de l'Assemblée générale) évoque comme raison la condamnation de plusieurs membres clés de l'organe dirigeant de la Fécofoot, notamment le président, le secrétaire général et le trésorier, par la juridiction pénale du Congo dans le cadre d'une procédure judiciaire portant sur les faits liés à la gestion de la fédération.

Le Comité exécutif a constaté l'incapacité du président de la Fécofoot à exercer ses prérogatives avant de s'appuyer sur ce que disent les statuts de la Fécofoot pour assurer la continuité de sa mission. « Ce qui, de facto, rend nécessaire l'activation des mécanismes de suppléance prévus par les statuts en ses articles 37 al.9 et 41 al.6 pour garantir la continuité du fonctionnement de l'institution », souligne le communiqué final.

Que disent les statuts

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L'article 37.9 précise que tout poste au sein du Comité exécutif est considéré vacant en cas de décès ou de démission d'un membre concerné, ou si celui-ci est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Et l'article 41 al.6 d'ajouter : « Si le poste de président devient vacant au sens de l'article 37 al.9 des présents statuts, un remplaçant qui assume la fonction de président par intérim jusqu'à l'Assemblée générale suivante est déterminé par ordre de préséance. Cette assemblée élit un nouveau président pour une durée de mandat restante ».

« Le Comité exécutif tient à souligner que ce collectif n'a aucune existence légale. En plus, certains signataires de ce collectif font l'objet d'une suspension de la Fifa. La démarche, pour le moins maladroite, de ce collectif s'inscrit dans un élan de récidive fort déplorable. Elle devrait appeler les conséquences qui s'imposent. »

C'est en suivant la logique des statuts qu'Henri Endzanga' en sa qualité de premier vice-président, a dirigé la session du Comité exécutif. « En ce qui concerne la notification de la lettre de mise au point à monsieur le vice-président de la part de ce collectif, le Comité exécutif le renvoie à la lecture de ses articles susvisés (37 al.9 et 41 al.6) des statuts de la Fécofoot », a-t-on précisé.

Le Comité exécutif a rappelé que la Fécofoot est une institution pérenne dont la mission dépasse les individualités. Malgré la gravité de la situation judiciaire touchant certains de ses membres, elle s'est engagée à assurer la gestion courante et la continuité administrative de la fédération, garantissant le bon déroulement des éventuelles compétitions nationales, la préparation des équipes nationales et la préservation des relations de confiance avec les instances internationales (Fifa-CAF) et les partenaires publics, en particulier le ministère des Sports.

« Le Comité exécutif souligne, par ailleurs, que la fédération est une institution solide. Son devoir est de protéger l'intégrité du football congolais et de poursuivre sa mission de développement technique et sportif en toute transparence. Le Comité exécutif de la Fécofoot réaffirme son attachement aux valeurs d'éthique, de transparence et de probité qui doivent guider le sport roi en République du Congo », poursuit-il.