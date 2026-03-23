Afrique Centrale: Statistiques climatiques - Les experts de la Cémac en conclave au pays

Une cinquantaine de représentants des instituts nationaux de statistique et des ministères en charge de l'Environnement est réunie depuis le 23 mars, à Brazzaville, pour harmoniser la production des statistiques environnementales et climatiques dans la sous-région. Lancés par la ministre congolaise de l'Environnement, Arlette Soudan Nonault, les travaux visent à répondre aux défis du développement durable au sein de l'espace communautaire.

Organisé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), en collaboration avec Afristat et avec l'appui de la Banque mondiale, l'atelier régional met l'accent sur la vulgarisation des outils d'autoévaluation des statistiques environnementales et climatiques. Il s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des défis environnementaux dans la sous-région et dans le cadre du projet d'Harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du centre, prévu pour la période 2024-2029.

Selon la ministre Arlette Soudan Nonault, la situation actuelle exige des actions urgentes pour freiner la déforestation accélérée, la dégradation des sols, la pollution des sites miniers et industriels, la perte de biodiversité, ainsi que la surexploitation des ressources en eau. Autant de phénomènes, aggravés par les effets du changement climatique, qui compromettent les efforts des États membres (Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) afin d'atteindre les Objectifs de développement durable.

Le commissaire en charge des politiques économiques, monétaires et financières de la Cémac, Nicolas Beyeme Nguema, a insisté, quant à lui, sur l'importance de disposer de données fiables, pertinentes et harmonisées. « L'atelier vise ainsi à doter la sous-région d'un dispositif coordonné de production de statistiques environnementales et climatiques », a-t- il souligné. Pour lui, ces données constituent un outil essentiel afin d'orienter les politiques publiques et faciliter la prise de décision.

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En effet, ces travaux en cours visent à dresser un état des lieux des données disponibles dans chaque pays, tout en renforçant les capacités des experts sur les cadres internationaux de référence. Il s'agit également de promouvoir l'utilisation d'outils d'autoévaluation tels que OAESE et CISAT. Pendant cinq jours, les participants devront identifier les indicateurs les plus pertinents, relever les défis liés à la disponibilité des données et valider une fiche régionale harmonisée de collecte.

Cette étape devrait ouvrir la voie à l'élaboration d'un compendium régional des statistiques environnementales et climatiques.

Au-delà de l'aspect technique, cet atelier porte aussi un enjeu de fond : faire des statistiques un véritable levier d'action publique. Il ambitionne de renforcer la culture de la donnée environnementale auprès des décideurs et d'améliorer la visibilité des initiatives régionales en matière d'intégration statistique.