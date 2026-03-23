Congo-Brazzaville: Journée météorologique mondiale - La météorologie comme levier de prévention pour les Congolais

En accord avec le thème de la 76e célébration de la Journée mondiale météorologique, « Observer aujourd'hui, protéger demain », la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a invité la population congolaise à « faire de la météorologie un outil de prévention et de responsabilité collective ».

Le thème de cette année met en exergue le rôle crucial de la météorologie dans la prise des décisions humaines. En fait, en tant que science des phénomènes atmosphériques (Nuages, précipitations, vents et températures), la météorologie prévoit le temps; ce qui contribue au bien-être de la population et permet d'anticiper les phénomènes climatiques.

Dans le secteur des transports, la météorologie permet non seulement d'assurer la sécurité des usagers, mais aussi d'améliorer la gestion et la performance des systèmes.

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Au Congo, plusieurs initiatives dont la modernisation des équipements et des systèmes d'observation météorologique; le renforcement des capacités techniques et humaines, la diffusion d'une émission météorologique sur la chaîne nationale et l'organisation de sessions de sensibilisation à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso ont été entreprises.

« La République du Congo s'est inscrite de tout temps dans cette approche qui intègre la météorologie comme facteur essentiel d'un secteur des transports plus sûr. Dès lors, sous l'impulsion du son président de la République et du gouvernement conduit par son Premier ministre, elle a fait de la météorologie un levier stratégique de prévention », a indiqué la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Toutefois, cette année aucune activité autre que la déclaration du gouvernement sur cette journée n'a été organisée à Brazzaville. Cette célébration qui met en lumière le rôle des services météorologiques pour la sécurité et le bien-être, indiquons-le, est couplée à la 76e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention de Washington.