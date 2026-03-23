Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage à l'AET Dany Judicaël Mackola Mangbele

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président, Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 21 mars à Brazzaville un ultime adieu à l'AET Dany Judicaël Mackola Mangbele, décédé le 4 mars à Brazzaville.

Dans son oraison funèbre, l'AET Aldo Younga a relaté le parcours exemplaire de Dany Judicaël Mackola Mangbele, né le 24 mai 1978 à Brazzaville. Il débuta ses études à l'école de la Tsiémé, dans le 6e arrondissement Talangaï, où il obtint son Certificat d'études primaires élémentaires en 1990. La même année, il satisfait au concours d'entrée à la prestigieuse Ecole militaire préparatoire des cadets de la révolution, actuelle Ecole militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL).

Il y passera sept ans de vie du château au sein de la Cosa-Nostra, nom hérité de leur parrain et baptisé promotion Pierre-Dalligo-Bidounga. Il obtiendra successivement son BEPC en 1994, son Certificat d'aptitude technique n°1 en 1995, son certificat d'aptitude technique n°2 en 1996 et le baccalauréat série A4, en 1997.

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Amoureux des lettres, le matricule 2620 s'inscrira à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi en 1999 et y obtiendra son diplôme d'études universitaires générales en sciences et techniques de communication, avant de renouer avec son destin. En effet, ce brillant passage à l'université ne lui a heureusement pas ôté son goût pour le métier des armes, sa vocation d'enfance. C'est ainsi qu'il passera avec succès le concours d'entrée à l'Académie militaire Marien-Ngouabi et rejoindra la 8e promotion dénommée « Armée et Nation » en janvier 2003.

Après ces années de formation initiale acharnée, l'élève officier d'active Dany Mackola Mangbele triomphera en septembre 2004 et verra la première étoile s'arracher du ciel pour se poser sur ses épaules. C'était l'aboutissement du rêve d'un gosse. Cette consécration marquait alors le début d'une carrière prodigieuse dont la rampe de lancement fut l'affectation à l'École nationale des sous-officiers d'active de Gamboma, le 11 septembre 2004, pour l'encadrement de la première promotion des ESOA, en tant que chef de section, en compagnie de deux de ses camarades de promotion.

A l'issue de cette noble mission qui aura duré deux ans, le sous-lieutenant Mangbele Mackola, plein de zèle et d'enthousiasme, est admis au cours d'application option infanterie à l'Asadémie militaire et est nommé lieutenant en 2007. Après cette formation suivie avec beaucoup d'intérêt, il est affecté à l'EMPGL en février 2008 où il servira comme commandant de compagnie élèves. En 2009, il est admis à l'académie d'infanterie de ShiJuanjan, en Chine, pour suivre le cours de perfectionnement des officiers subalternes en infanterie. Nommé capitaine en 2012, il est muté au PC du commandement des écoles pour emploi.

Soucieux de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière et fort de son expérience de commandement à la tête d'unités élémentaires, il passera avec brio le concours d'admission au cours de formation des officiers d'administration à l'Académie militaire en 2017. A l'issue de cette formation et après sa promotion au grade de commandant, il est affecté à la direction de la fonction militaire et de l'action sociale de la direction générale de l'administration et des finances.

Il est nommé de suite chef de division loisirs, fonction qu'il occupera jusqu'à son rappel à Dieu. Jouissant de la confiance du commandement, il assurera concomitamment la direction du stage BT1 actions sociales, précisément en 2024 (...).

Mam's Dany Jéricho, comme il était appelé affectueusement, fut un grand sportif, pratiquant passionnément le volley-ball. A ce titre, il a fait partie des équipes de l'école à différentes catégories. Il affectionnait aussi le football et accessoirement le basketball.