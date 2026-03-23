Congo-Brazzaville: Journée internationale des forêts - Les jeunes congolais en avant-garde pour sauvegarder l'économie verte

Le Mouvement des jeunes écologistes congolais (Mjec) a organisé, le 21 mars, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, une visite écologique dans les massifs forestiers de PK45, district d'Ignié, département du Djoué-Léfini. L'objectif était de permettre à une dizaine de jeunes congolais de se confronter aux réalités du terrain et de mieux comprendre les enjeux liés à la gestion durable des forêts.

Sous la direction du président du Mjecc, Espanich Motondo, étudiants, journalistes et jeunes professionnels, tous animés par une même passion pour les questions environnementales, ont pris part à l'immersion. Cette organisation non gouvernementale entend, à travers cette initiative, sensibiliser la jeunesse congolaise à l'importance de l'afforestation et du reboisement, considérés aujourd'hui comme des leviers majeurs dans la lutte contre les changements climatiquENes, mais aussi, a expliqué Espanich Motondo, comme des sources potentielles d'emplois et de croissance économique.

En effet, dans cette zone reconnue à fort potentiel écologique, les visiteurs ont découvert la richesse de la biodiversité congolaise, notamment celle issue de programmes d'afforestation. Selon eux, cette expérience leur a permis également d'appréhender les perspectives offertes par les nouvelles économies vertes et climatiques, en plein essor à l'échelle mondiale.

L'afforestation et le reboisement apparaissent désormais, d'après les experts, comme des secteurs porteurs, capables de concilier protection de l'environnement et développement socio-économique. « Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les opportunités liées aux marchés carbone, un mécanisme international qui permet de valoriser financièrement les efforts de préservation et de restauration des forêts », a déclaré Espanich Motondo. Il a souligné la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans cette dynamique afin qu'ils deviennent des acteurs clés de l'économie climatique en construction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'édition 2026 de la Journée internationale des forêts a été placée sur le thème « Les forêts et les économies ». Une occasion de rappeler le rôle essentiel des écosystèmes forestiers, non seulement pour l'équilibre environnemental, mais aussi comme leviers de développement économique durable. Au Congo, cette célébration a pris une dimension particulière, marquée par une mobilisation croissante de la jeunesse en faveur de la préservation du patrimoine forestier.