Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou reconnaît la victoire de Denis Sassou N'Guesso

Arrivé en 5e position à l'issue de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers avec 22 742 voix, soit 0,86%, le candidat de « La Chaîne », Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou, lors d'un point de presse donné le 20 mars à Brazzaville, a adressé ses « très sincères félicitations » à Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection tout en lui souhaitant « pleine réussite » dans sa mission à la tête du pays.

Analysant le déroulement du processus électoral en cours, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a rappelé que l'élection présidentielle de mars 2026 a mis en lumière, par son très faible engouement, le besoin de repenser et de parfaire la gouvernance électorale du pays. Réfutant de s'attarder sur des polémiques inutiles et stériles, le président du parti politique de l'opposition « La Chaîne » a appelé à la responsabilité, à la lucidité et à l'action constructive pour relever les défis structurels du pays.

Selon lui, le destin du Congo repose sur la cohésion de son peuple et sa réconciliation avec sa classe politique qui, a-t-il déploré, n'a toujours pas été en phase avec lui. « Dans ce contexte de tensions perceptibles, vous continuerez de cultiver comme toujours, la paix et la résilience pour éviter les pièges de la division et de la violence.

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Je tiens donc à vous remercier très sincèrement du fond de mon coeur, tout en vous invitant humblement à vous approprier le processus démocratique par votre éducation civique, pour une participation éclairée aux différents scrutins à venir ; favoriser le dialogue intergénérationnel, afin d'inclure indistinctement la jeunesse dans la construction de l'avenir politique et économique du pays pour favoriser la cohésion nationale », a exhorté le candidat malheureux, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.

S'adressant à ceux qui ont soutenu sa candidature ainsi qu'à ses électeurs, il s'est réjoui du fait qu'ils ont fait preuve de courage exceptionnel pour se rendre dans les bureaux de vote afin d'exercer leur devoir en lui apportant leurs voix. Ceci, a-t-il dit, en dépit des insuffisances de la gouvernance électorale qui ont certainement entaché, à quelque niveau que ce soit, le scrutin des 12 et 15 mars derniers. « Je tiens donc à féliciter l'ensemble du peuple congolais qui privilégie le Congo et la paix, et, remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien par leurs suffrages marquant ainsi leur désir de changement.

Le temps de cette campagne m'a permis d'écouter et de parler aux Congolais, et je reste à leur écoute », a conclu Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.