Ile Maurice: Mémoire retrouvée - Les partis nés du coeur brisé

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Le parti du cœur (MMM) a connu de nombreux soubresauts. Ce qui a donné naissance à de nouveaux partis qui ont connu des fortunes diverses. Retour sur les battements parfois désordonnés du mouvement qui s'est choisi pour emblème l'organe humain si vital.

1976. Dissidence de Dev Virahsawmy baptisée Mouvement miltant mauricien socialiste progressiste (MMMSP). Les mauvaises langues disaient alors MMM sans Paul.

1994. Création du Renouveau militant mauricien (RMM). Il s'agit du groupe autour de Prem Nababsing et de Jean Claude de l'Estrac.

2014. C'est au tour d'Ivan Collendavelloo de claquer la porte du MMM. Il fonde alors le Muvman Liberater.

2016. Cette fois, c'est Alan Ganoo qui prend ses distances du MMM pour créer le Mouvement patriotique.

2018. La Plateforme militante de Steven Obeegadoo voit le jour.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.