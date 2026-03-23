Ile Maurice: Mémoire retrouvée - Les partis nés du coeur brisé

Le parti du cœur (MMM) a connu de nombreux soubresauts. Ce qui a donné naissance à de nouveaux partis qui ont connu des fortunes diverses. Retour sur les battements parfois désordonnés du mouvement qui s'est choisi pour emblème l'organe humain si vital.

1976. Dissidence de Dev Virahsawmy baptisée Mouvement miltant mauricien socialiste progressiste (MMMSP). Les mauvaises langues disaient alors MMM sans Paul.

1994. Création du Renouveau militant mauricien (RMM). Il s'agit du groupe autour de Prem Nababsing et de Jean Claude de l'Estrac.

2014. C'est au tour d'Ivan Collendavelloo de claquer la porte du MMM. Il fonde alors le Muvman Liberater.

2016. Cette fois, c'est Alan Ganoo qui prend ses distances du MMM pour créer le Mouvement patriotique.

2018. La Plateforme militante de Steven Obeegadoo voit le jour.