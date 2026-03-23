Ile Maurice: La Nikita rencontre Benjamin Piat

«Un souffle mille voix, la Francophonie, le monde, toi et moi»

Refrain de la chanson Enseignants de la Francophonie de Benjamin Piat. Dans le clip, des professeurs de français de tous les continents reprennent les paroles illustrant de fort belle manière comment la langue traverse les frontières.

Ce samedi 28 mars, l'artiste français, Benjamin Piat, nous proposera de partager son Bivouac, titre de son dernier album. Dans le cadre de la célébration de la Francophonie, l'Institut français de Maurice (IFM) accueillera un concert exceptionnel mettant à l'affiche l'artiste français Benjamin Piat, avec en première partie la chanteuse mauricienne, La Nikita.

Benjamin Piat sera là pour un concert d'une heure, placé sous le signe de l'intimité et de l'authenticité. Avec son style pop folk guitare-voix, l'artiste égrènera les titres de Bivouac, des compositions aux mélodies accrocheuses et aux textes empreints de sincérité. Engagé en faveur de la langue française, il est également parrain de la Journée internationale des professeurs de français, pour laquelle il a composé un morceau dédié.

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En première partie, c'est La Nikita qui est invitée. Chanteuse et compositrice mauricienne, La Nikita évolue entre séga, reggae, seggae, World Music et R&B. Révélée en 2012, elle s'impose aujourd'hui comme une artiste engagée de la scène locale, notamment avec son titre Mo Proteze (2022).

Ce rendez-vous musical se veut une célébration de la Francophonie à travers le partage, la musique et la diversité des influences. Le concert se tiendra de 19 heures à 21 heures. Les billets sont proposés à Rs 500, avec un tarif réduit de Rs 300 pour les abonnés de l'IFM.