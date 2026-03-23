Ile Maurice: Un sexagénaire succombe à ses blessures après une semaine

23 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

L'accident de la route, survenu le 15 mars à Chemin-Grenier, a couté la vie à Chandra Mohea Bhowan, habitant de Jumbo Road. Il est décédé hier, dimanche 22 mars, alors qu'il était admis depuis une semaine à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose-Belle.

La victime, âgée de 64 ans, avait été violemment percutée par une motocyclette alors qu'elle se trouvait à Chemin-Grenier. Zaheer Muhammah Gopeesing, le conducteur du deux-roues, a pris la fuite immédiatement après l'impact, laissant la victime grièvement blessée sur place.

Alertée, la police de Chemin-Grenier s'était rendue sur les lieux. Chandra Mohea Bhowana alors été pris en charge et transporté, dans un premier temps, à l'hôpital de Souillac, où il a été examiné par un médecin, avant d'être transféré d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle par les éléments du Service d'aide médicale d'urgence.

Le même jour, Zaheer Muhammah Gopeesing, 36 ans, travaillant à son compte et habitant également la région, a été arrêté par la police et placé en détention.

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Malgré les soins prodigués, l'état de santé de Chandra Mohea Bhowan ne s'est pas amélioré. Son décès a été constaté dimanche aux alentours de 9 heures. Le corps a été référé à la police pour autopsie.

L'examen post-mortem, pratiqué le même jour, a attribué le décès à une fracture avec dislocation de la colonne cervicale, confirmant la violence de l'impact subi. La dépouille a été remise à la famille pour les funérailles. Le motocycliste répond d'une accusation d'homicide involontaire. L'enquête policière se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cet accident mortel.

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