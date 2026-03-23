Ile Maurice: Marcher et se mobiliser contre le cancer et pour le don de sang

Deux grandes initiatives communautaires ont mis l'accent sur la solidarité et la prévention à Maurice, le dimanche 22 mars. À Rivière-du-Rempart comme à La Flora, des jeunes, des adultes et des personnes âgées ont répondu présents, démontrant un véritable esprit d'unité autour d'un même objectif : promouvoir la santé et encourager le don de sang.

À Rivière-du-Rempart, le Vrihat Vaishnav Sabha, en collaboration avec la Blood Donors Association et la Cancer Association of Mauritius, a organisé une marche de sensibilisation au cancer, une campagne de don de sang ainsi qu'un dépistage de santé. L'événement a connu du succès avec la participation de 108 donneurs de sang, un chiffre encourageant face à la pénurie actuelle dans le pays. Au-delà des chiffres, l'événement a rassemblé des familles entières venues soutenir la cause. Certains participants ont donné leur sang pour la première fois, tandis que des habitués ont une nouvelle fois répondu à l'appel, conscients que ce geste simple peut sauver des vies.

À Rivière-du-Rempart, des membres de la V.V.S défilant lors de la marche, accompagnés de quelques membres du public

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Au-delà des chiffres, l'événement a rassemblé des familles entières venues soutenir la cause. Certains participants ont donné leur sang pour la première fois, tandis que d'autres, habitués, ont une nouvelle fois répondu à l'appel, conscients que ce geste simple peut sauver des vies.

Menon Prayag, président du Vrihat Vaishnav Sabha, entouré des membres exécutifs de l'association, à Rivière-du-Rempart. Des membres de Cancer Association of Mauritius, ainsi que le Dr Sandeep Prayag, étaient également présents.

Pour Menon Prayag, président du Vrihat Vaishnav Sabha, cette mobilisation a démontré l'importance de l'engagement humain. Il a souligné que derrière chaque don, il y a aussi le travail discret mais essentiel du personnel médical : «La prévention et la solidarité vont de pair. Ensemble, nous pouvons sauver des vies.» Il a réitéré tout l'engagement de son organisation à poursuivre ce type d'initiatives.

De son côté, Keshav Soomarah, porte-parole de la Cancer Association of Mauritius, a rappelé que le don de sang d'une personne peut sauver jusqu'à trois vies. Il a également annoncé d'autres activités à venir, notamment un match de football dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer. Lors de l'événement, le Dr Sandeep Prayag, député de l'Assemblée nationale, a participé au dépistage et encouragé le public à donner son sang. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, était également présent pour soutenir l'initiative.

À La Flora, la mobilisation pour le don de sang a rassemblé jeunes et aînés autour de la prévention et du bien-être

Quant à La Flora, une journée de santé gratuite a été organisée par l'Association jeunes de La Flora, en collaboration avec le ministère de la Santé, le groupe C-Care et d'autres organisations non gouvernementales, s'est tenue à l'école primaire de La Flora dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a rassemblé de nombreux habitants autour des services médicaux essentiels. Parmi les prestations offertes figuraient des bilans de santé, des tests de dépistage du diabète et de la tension artérielle, des contrôles dentaires, des examens de la vue ainsi que des dépistages du cancer du sein. Le don de sang faisait également partie des activités clés de la journée.

Yashraj Bhudoye (2e à partir de la g.), président du village, avec les membres de l'Association jeunes de La Flora, aux côtés du Dr Khevin Bujhawon, oncologue (6e à partir de la dr.), et du corps médical

Là aussi, la mobilisation a été marquée par une forte participation intergénérationnelle. Jeunes et moins jeunes se sont déplacés pour se faire dépister, s'informer et contribuer à cette initiative axée sur le bien-être collectif. Pour Yashraj Bhudoye, président du village, l'objectif était clair : sensibiliser la population à l'importance de la prévention, notamment face aux maladies non transmissibles qui progressent à Maurice. Il a particulièrement insisté sur la nécessité du dépistage précoce, surtout pour des maladies comme le cancer du sein, devenu un enjeu majeur de santé publique.

Au-delà des activités proposées, ces deux événements ont témoigné d'un véritable élan de solidarité, illustrant le fait que la collaboration entre associations, autorités et citoyens peut faire avancer la prévention et améliorer la qualité de vie de toute une communauté. Ces initiatives rappellent aussi une réalité essentielle : donner son sang est un geste simple, mais qui peut faire toute la différence.