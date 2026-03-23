Ethiopie: Les zones économiques spéciales éthiopiennes attirent de plus en plus les investisseurs étrangers

Addis-Abeba — Les investisseurs étrangers opérant dans les zones économiques spéciales (ZES) et la zone franche de Dire Dawa en Éthiopie saluent le renforcement du climat d'investissement du pays, encouragé par la simplification des services, les incitations offertes et la multiplication des opportunités commerciales.

Le gouvernement éthiopien a intensifié ses efforts pour attirer des investissements de qualité, en mettant en place un ensemble d'incitations et en créant un environnement propice aux affaires.

Les ZES et la zone franche de Dire Dawa se positionnent désormais comme des pôles stratégiques, attirant investisseurs étrangers et entreprises locales.

Aujourd'hui, plus de 290 investisseurs locaux et internationaux opèrent dans les 14 ZES réparties à travers le pays.

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La Société de développement des parcs industriels (IPDC), créée en décembre 2014, gère 11 ZES et trois parcs industriels, offrant une infrastructure intégrée pour soutenir l'industrialisation.

Ces zones bénéficient d'emplacements stratégiques, à proximité des principaux axes économiques et des pôles de ressources, ce qui optimise leur connectivité et leur attractivité.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Nalini Ranjan Nayak, directeur d'Indian Glocare Pharma Manufacturing PLC implantée dans le parc industriel Kilinto d'Addis-Abeba, a indiqué que son entreprise est présente en Éthiopie depuis plus de trois ans.

Elle fournit des produits pharmaceutiques au marché local et prévoit d'étendre ses exportations.

« Le parc industriel offre de nombreuses opportunités, notamment des exemptions de droits de douane et des avantages pour l'importation de matières premières et de matériaux d'emballage », a-t-il précisé.

Il a également souligné l'exonération fiscale qui facilite la gestion financière des entreprises en phase de démarrage.

Selon lui, les services intégrés au sein des zones sont particulièrement efficaces.

« Presque toutes les institutions gouvernementales ont mis en place un guichet unique dans les ZES. Tous les documents et formalités sont traités au même endroit, ce qui simplifie considérablement nos démarches », a-t-il ajouté.

Il a enfin insisté sur le rôle du Cabinet du Premier ministre, du ministère de l'Industrie et de l'IPDC, dont le soutien est jugé « considérable et encourageant ».

« L'assouplissement de la réglementation ouvre d'excellentes perspectives pour les futurs investissements étrangers dans les ZES », a-t-il conclu.

De son côté, Kapil Singhvi, fondateur de MOHAN PLC et actif dans la zone franche de Dire Dawa depuis janvier 2025, s'est également montré satisfait du climat des affaires et de l'accompagnement institutionnel.

« L'IPDC nous a toujours soutenus, tout comme la Commission éthiopienne des investissements et la Banque nationale d'Éthiopie », a-t-il précisé.

Son entreprise se concentre sur le commerce de marchandises, l'approvisionnement en matières premières et leur distribution sur le marché local, tout en préparant ses futures exportations. « Nous sommes très optimistes.

Avec la croissance que connaît l'Éthiopie, les affaires vont prospérer. Il existe un fort potentiel pour les jeunes entreprises et de nombreux investisseurs devraient arriver », a-t-il conclu.