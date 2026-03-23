Addis-Abeba — Le juge en chef du Zimbabwe, Luke Malaba, a mis en avant l'engagement constant de Éthiopie en faveur de la liberté et de la dignité humaine, renforçant ainsi son statut de symbole majeur du panafricanisme.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Luke Malaba a décrit Éthiopie comme un véritable phare pour le continent africain.

Il a mis en avant l'héritage historique du pays, notamment sa résistance à la colonisation, qu'il considère non seulement comme une source de fierté nationale, mais aussi comme un élément fondamental qui continue de façonner son identité et d'exercer une influence majeure à travers l'Afrique.

Selon lui, les Éthiopiens placent la liberté et la dignité humaine au coeur de leurs valeurs, construisant ainsi une vision nationale où la liberté est perçue comme essentielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ainsi souligné que l'indépendance historique du pays a nourri un attachement profond à la liberté.

Pour les analystes politiques et les partisans du panafricanisme, l'Éthiopie se distingue en ce sens que la liberté y est envisagée non seulement comme un objectif politique, mais aussi comme une exigence fondamentale liée à la dignité humaine.

Luke Malaba a également relevé que la capacité du pays à préserver sa souveraineté au fil des siècles, alors que de nombreuses nations africaines subissaient la domination coloniale, a contribué à ancrer durablement une culture de la liberté au sein de sa société.

Il a par ailleurs insisté sur le rôle moteur de l'Éthiopie dans la promotion de l'unité africaine, rappelant qu'elle accueille le siège de l'Union africaine et qu'elle a historiquement soutenu les mouvements de libération à travers le continent.

Selon lui, cette double contribution -- à la fois symbolique et concrète -- illustre le leadership durable du pays dans le mouvement panafricain, un rôle appelé à se maintenir dans les années à venir.

Au-delà de la sphère politique, Luke Malaba a également salué les valeurs sociales éthiopiennes, en particulier la culture d'hospitalité, qu'il considère comme une expression authentique du respect de la dignité humaine.

Il a enfin évoqué l'estime dont jouit le pays, soulignant que la chaleur et la convivialité des Éthiopiens reflètent un profond respect pour autrui ainsi qu'une forte croyance en une humanité partagée.