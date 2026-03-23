Ile Maurice: Plus de 300 arbres plantés lors d'une opération de reboisement

À l'occasion de la Journée mondiale de la forêt, la Mauritius Telecom Foundation a mobilisé employés, élèves et habitants autour d'un reboisement au parcours de santé d'Arsenal. Plus de 300 arbres endémiques ont été plantés ce matin, lundi 23 mars, en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Le soleil de ce début de semaine n'a pas découragé les volontaires. Au parcours de santé d'Arsenal, ils étaient nombreux à se retrouver, pelles en main, au milieu des sentiers verdoyants. Des employés de Mauritius Telecom, des étudiants, des habitants de la localité, des élus -- tous réunis autour d'un même geste, simple et fort : planter un arbre. L'initiative est celle de la Mauritius Telecom Foundation, entité CSR de l'opérateur national, organisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Elle s'inscrit dans le sillage de la Journée internationale des forêts, célébrée le 21 mars, et vient rappeler, avec une urgence tranquille, l'importance des écosystèmes forestiers face au dérèglement climatique.

Au total, ce sont plus de 300 arbres endémiques qui ont été mis en terre ce jour-là, contribuant à la préservation de la biodiversité locale et à la lutte contre le changement climatique. Un chiffre concret, mais surtout symbolique, dans un pays où la végétation indigène a largement reculé au fil des siècles. La journée a réuni un parterre de personnalités. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et son junior minister, Fabrice David, étaient présents, tout comme le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, accompagné de son junior minister, Fawzi Allymun, ainsi que le député Kaviraj Rookny. Le CEO de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, a lui-même participé à l'effort collectif.

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Prenant la parole, le ministre Arvin Boolell a tenu à rappeler la dimension profondément liée des ressources naturelles. Pour lui, la proximité avec la Journée mondiale de l'eau n'est pas un hasard. «Il faut inculquer les bonnes valeurs car l'eau et les plantes représentent la vie», a-t-il déclaré, soulignant la symbiose naturelle entre forêt et cycle de l'eau. Le ministre a également salué la diversité des participants présents, toutes générations confondues, et félicité Mauritius Telecom ainsi que la fondation créée «pour embellir le pays à travers le reboisement».

De son côté, Veemal Gungadin a replacé cette action dans la stratégie environnementale plus large du groupe. «À Mauritius Telecom, nous prenons la question écologique et le développement durable très au sérieux. C'est dans cette optique que nous œuvrons à réduire notre empreinte environnementale tout en participant pleinement au développement durable de Maurice, et notre initiative à Arsenal en est un témoignage», a-t-il affirmé. Une initiative saluée par ceux présents et qui sera reproduite dans d'autres régions de l'île.