Ile Maurice: Hishaam Ibrahim quitte son poste de «Senior Adviser» à l'Environnement

Hishaam Ibrahim, «Senior Adviser» rattaché à la «junior minister», Joanna Bérenger, du ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, a remis sa démission. Il explique que sa décision est motivée par son attachement aux principes et valeurs du MMM, regrettant que le parti semble aujourd'hui avoir perdu sa boussole.

Voici le message publié sur sa page Facebook :

«J'ai rejoint la politique pour renvoyer un régime pourri là où il devait rester; loin des rênes du pays. De 2014 à 2024, ce sont tous les Mauriciens qui ont souffert des injustices et des largesses d'un MSM arrogant, pouvoiriste et animé par l'appât du gain. Mais quand fut venu le temps de choisir un camp, une équipe, une famille; mon choix s'est porté sur le MMM. Pas par dogmatisme, pas par hérédité, pas par intérêt, mais par alignement avec les principes du parti.

J'ai choisi le MMM car à travers le temps, nous avons toujours été guidés par nos principes, nos valeurs et un idéal militant. Ce sont ces points cardinaux qui ont toujours aiguillé le parti vers le bon côté de l'histoire. Aujourd'hui malheureusement, notre boussole semble être cassée.

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Ceux qui me connaissent savent que j'ai choisi de sacrifier ma vie personnelle et mon avenir professionnel par amour pour mon pays. Aujourd'hui, s'il faut encore un sacrifice pour que le MMM retrouve le nord et le sens de l'histoire, alors je le ferai le cœur léger. C'est pourquoi j'ai remis aujourd'hui ma démission en tant que conseiller auprès du ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique.

Longue vie au Militantisme. Longue vie à la République de Maurice. Lalit kontinye.»