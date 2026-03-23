Ile Maurice: Vol à la plage de Bassin/Goémons et allégations d'agression

Une affaire survenue samedi, le 21 mars, à Bassin-Goémons, Poudre-d'Or, a pris une tournure complexe, mêlant vol avec effraction et accusations d'agression. Un homme de 66 ans a rapporté qu'entre 6h45 et 9h10 ce jour-là, son camion, garé sur la plage de Bassin-Goémons, a été la cible de malfaiteurs. La vitre de sa portière a été brisée, permettant aux bandits de s'introduire dans le véhicule. Deux téléphones portables ainsi qu'une somme de Rs 3 000 ont été emportés. Le préjudice est estimé à Rs 21 000 tandis que les dégâts matériels, incluant également le pare-brise avant endommagé, s'élèvent à environ Rs 20 000. Le sexagénaire affirme soupçonner un individu fréquentant régulièrement cette plage.

Le même jour, la victime, accompagnée de son fils, a intercepté le suspect présumé, un pêcheur de 43 ans, dans la région de Goodlands. Ils l'ont conduit aux autorités policières pour enquête. L'individu a ensuite été emmené dans un établissement de santé, puis transféré à l'hôpital SSRN, Pamplemousses, pour recevoir des soins, avant d'être entendu par la police de Poudre-d'Or. À l'issue de son interrogatoire, il a été autorisé à partir, avec instruction de rester à la disposition des enquêteurs.

Cependant, cette interpellation a donné lieu à une version radicalement différente des faits par le suspect. Dans une plainte enregistrée plus tard, le pêcheur en question a affirmé avoir été victime d'une agression de groupe. Il soutient que vers 10 heures le même jour, alors qu'il se trouvait chez un ami à Goodlands, huit personnes seraient venues à sa rencontre. Il affirme avoir été contraint de monter à bord d'un véhicule avant d'être conduit dans une localité à Grand-Gaube où il aurait été violemment agressé à coups de bâton.

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Toujours selon ses déclarations, ses agresseurs l'auraient ensuite reconduit au poste de police de Goodlands, affirmant aux policiers qu'il était impliqué dans un vol et qu'il s'était blessé en tentant de prendre la fuite. Il a, par la suite, été emmené dans un centre de soins puis à l'hôpital SSRN pour traitement. Il a notamment subi une blessure au niveau de l'arcade sourcilière gauche et se plaint de douleurs.

Une enquête est en cours.