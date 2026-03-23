Ile Maurice: Retournement dans une affaire de vol présumé

Une affaire remontant à l'an dernier et qui, au départ, s'apparentait à un vol avec violence, digne d'un guet-apens soigneusement orchestré, a pris une tournure pour le moins inattendue, à la lumière des développements survenus samedi, le 21 mars. Les enquêteurs se retrouvent désormais face à des versions diamétralement opposées, brouillant la frontière entre victime et suspect.

Les faits remontent à septembre 2025. Une infirmière exerçant en freelance a été sollicitée pour prodiguer des soins à domicile à une patiente résidant dans la région de Quatre-Bornes, sur recommandation d'un spécialiste. Elle est intervenue à plusieurs reprises, à jours alternés, durant le mois. Le coût total des traitements, incluant les pansements, s'élève à Rs 62 000, somme qui lui a été versée par transfert bancaire.

En octobre 2025, le conjoint de la patiente a contacté l'infirmière et a réclamé le remboursement de Rs 105 000, estimant que l'état de santé de son épouse ne s'est pas amélioré, malgré les soins prodigués. Une demande que la professionnelle de santé a rejetée.

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La situation a dégénéré le mercredi 12 novembre dernier. Vers 16 h 30, l'infirmière a reçu un appel d'un individu lui demandant de le rencontrer deux heures plus tard sur l'aire de stationnement de l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Une fois sur place, elle affirme avoir été approchée par un homme et une femme. Selon sa version, l'homme, muni d'un cutter, l'a menacée, exigeant d'elle une somme d'argent. Face à son refus, il l'aurait contrainte à lui remettre deux chaînes en or d'une valeur estimée à Rs 60 000, tout en la forçant à signer un document. L'affaire a été rapportée à la police et une enquête a été ouverte par la Criminal Investigation Division de Pamplemousses.

Samedi dernier, 21 mars, trois personnes ont été arrêtées et interrogées dans le cadre de cette enquête. Si elles nient toute implication dans un vol avec violence, elles reconnaissent toutefois s'être rendues à l'hôpital SSRN, le 12 novembre 2025, et avoir récupéré des bijoux. Selon leur version, ces derniers auraient été pris comme garantie dans le cadre du différend financier opposant les deux parties.

Les trois individus ont été provisoirement inculpés devant le tribunal de Pamplemousses, avant d'être libérés sous caution. Mais le même jour, nouveau rebondissement : après analyse des images de vidéosurveillance et confrontation avec les éléments recueillis, l'infirmière a été à son tour interrogée. Et inculpée pour dénonciation fausse et malveillante par écrit, une accusation qu'elle conteste. Elle a été autorisée à quitter les locaux de la police, en attendant l'avis du Directeur des poursuites publiques.