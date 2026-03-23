Ile Maurice: Après les pluies, l'urgence de mener à bien les chantiers

Une semaine après les fortes pluies qui ont durement touché Rodrigues, en provoquant inondations et dégâts dans plusieurs régions, le ministre des Infrastructures publiques, Ajay Gunness, s'est rendu sur l'île afin de coordonner la réponse des autorités.Le chef commissaire de l'Assemblée Régionale de Rodrigues, Franceau Grandcourt, a remis à Ajay Gunness un document évaluant les dégâts :Le chef commissaire a fait un constat et m'a remis un document final qui comprend des dégâts à hauteur de Rs 1,2 milliard.»

Autre élément à l'agenda de ce déplacement : une réunion stratégique avec Franceau Grandcourt. Les discussions ont porté sur les mesures à court terme pour faire face aux conséquences des intempéries, mais aussi sur la nécessité d'accélérer les projets d'infrastructures déjà engagés.

D'emblée, le ministre a insisté sur l'importance de respecter les délais pour trois chantiers prioritaires en cours, situés à Baie-Topaz, Fort-Pistache et Quatre-Vents. L'objectif affiché est clair : finaliser ces projets d'ici octobre afin de renforcer la résilience de l'île face aux aléas climatiques. Dans la foulée, il a annoncé que d'autres initiatives verront le jour lors du prochain exercice budgétaire, notamment à Baie-du-Nord et à Rivière-Cocos, tandis qu'un projet spécifique sera confié à la Road Development Authority à Mourouk.

Conscient des contraintes économiques, Ajay Gunness a rappelé que le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait déjà évoqué la perspective d'un budget difficile, dans un contexte géopolitique international incertain. Malgré cela, le ministre a assuré qu'il défendra les priorités rodriguaises afin que les besoins urgents de l'île soient pris en compte.

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Prévention des risques

De son côté, Franceau Grandcourt a réaffirmé la volonté de Rodrigues de collaborer étroitement avec le gouvernement central. Il a souligné que l'île est prête à accueillir le soutien nécessaire pour mener à bien les projets en cours et ceux à venir, dans une logique de développement durable et de prévention des risques. Dans cette optique, le ministre a également demandé à l'Assemblée Régionale de Rodrigues de procéder à une évaluation détaillée des coûts liés au nettoyage des drains et des rivières, un chantier crucial après les pluies diluviennes. Cette estimation devrait être intégrée dans le prochain budget national, afin de renforcer les dispositifs de drainage et limiter les risques d'inondation à l'avenir.

Ajay Gunness s'est aussi rendu au domicile de Lydie Perrine, âgée de 105 ans, à Camp-du-Roi, l'une des zones touchées par les inondations. Cette rencontre symbolique a permis au ministre d'exprimer la solidarité du gouvernement envers les sinistrés et de rappeler l'importance d'une réponse humaine face aux catastrophes naturelles.

Alors que Rodrigues panse encore les plaies laissées par les intempéries, cette visite ministérielle se veut à la fois un signal d'engagement et un appel à l'action. Entre urgence et planification, les autorités entendent désormais transformer cette épreuve en levier pour renforcer durablement les infrastructures de l'île.