Togo: Coopération économique ou positionnement géopolitique

23 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Renforcer la coopération économique avec la Russie dans trois secteurs clés : sécurité alimentaire, industrie minière et énergie.

C'est le souhait du président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), José Kwassi Symenouh.

Il a rencontré lundi à Lomé Maksim Petrov, représentant commercial de la Fédération de Russie au Nigeria, accrédité au Togo.

Côté russe, l'ambition va au-delà des simples échanges commerciaux : Moscou entend favoriser la création d'unités industrielles mixtes, créatrices d'emplois et de valeur ajoutée locale. Les deux parties ont convenu de la mise en place d'un cadre permanent d'échanges entre opérateurs économiques russes et togolais.

Cette démarche s'inscrit dans une offensive russe multidimensionnelle en Afrique, à la fois militaire et économique.

Sur le plan militaire, la Russie est présente via le groupe Wagner (rebaptisé Africa Corps) dans plusieurs pays du Sahel - Mali, Burkina Faso, Niger - où elle a remplacé les forces françaises. Sur le plan économique, Moscou multiplie les accords dans les secteurs des mines, de l'énergie et de l'agriculture, secteurs stratégiques qu'elle utilise comme leviers d'influence pour supplanter l'Occident sur le continent.

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