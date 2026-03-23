Afrique de l'Ouest: Les BRVM Awards se tiennent à Dakar fin mars

23 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) remettra ses Awards les 26 et 27 mars prochains à Dakar, annonce une publicité publiée lundi dans L'Economiste.

La BRVM est la bourse commune aux huit pays de l'UEMOA - Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

La BRVM opère sur le marché des actions qui permet aux entreprises de lever des capitaux auprès du public en émettant des titres de propriété.

Depuis sa création, la BRVM joue un rôle central dans le financement des économies de la zone UEMOA, en offrant aux entreprises et aux États un accès aux marchés de capitaux régionaux et en permettant aux investisseurs institutionnels et particuliers de placer leur épargne dans des actifs financiers diversifiés.

Les BRVM Awards récompensent chaque année les acteurs les plus performants du marché financier régional, sociétés cotées, intermédiaires financiers et autres contributeurs à la dynamique boursière de l'Espace.

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