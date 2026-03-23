Afrique: Revisiter le passé colonial pour construire un avenir commun

23 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le CELAC-Africa Forum s'est déroulé en fin de semaine dernière à Bogota (Colombie).

La CELAC est la Communauté des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Le Forum a rassemblé des délégations d'Amérique latine, des Caraïbes et du continent africain avec un agenda qui cherche non seulement à renforcer la coopération, mais aussi à revisiter le passé et redéfinir la place du Sud Global dans l'ordre international.

Porte-voix de cette thématique, le ministre togolais des Affaires étrangères était présent.

La figure centrale de l'événement a été la vice-présidente colombienne Francia Márquez, principale architecte de la stratégie de rapprochement entre la Colombie et l'Afrique. Figure emblématique du mouvement afro-descendant et de la justice ethnique et raciale, Mme Márquez a défini le forum comme un espace pour « ouvrir des voies qui renforcent la coopération Sud-Sud » dans les sphères politiques, économiques, culturelles et académiques.

Le lien entre la Colombie et le Togo n'est pas nouveau. Francia Márquez avait participé en décembre dernier à Lomé au neuvième Congrès panafricain -- témoignant d'une relation bilatérale qui s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de coopération entre les deux pays.

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