Tunisie: Énergies renouvelables - Le pays peut couvrir jusqu'à 50 % de ses besoins en électricité

Yahia Kachou, membre du groupement professionnel des énergies renouvelables relevant de CONECT, a affirmé que la Tunisie est en mesure d'atteindre un taux de 50 % de production d'électricité à partir des énergies renouvelables, un objectif ambitieux mais réalisable à moyen terme.

Dans une déclaration récente, il a souligné que le pays dispose d'atouts naturels majeurs, notamment un ensoleillement élevé tout au long de l'année et un potentiel éolien significatif, en particulier dans les régions du sud et du littoral. Ces ressources placent la Tunisie dans une position favorable pour accélérer sa transition énergétique et réduire sa dépendance aux énergies fossiles.

Selon lui, la réalisation de cet objectif passe toutefois par le renforcement des investissements dans les infrastructures, l'amélioration du cadre réglementaire et l'encouragement des partenariats entre les secteurs public et privé. Il a également insisté sur l'importance de développer les capacités de stockage de l'énergie et de moderniser le réseau électrique afin d'intégrer efficacement les énergies intermittentes comme le solaire et l'éolien.

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Cette ambition s'inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique, qui vise à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à des niveaux élevés au cours de la prochaine décennie. Elle répond également aux enjeux économiques et environnementaux, notamment la maîtrise du déficit énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs projets solaires et éoliens sont déjà en cours ou en phase de développement à travers le pays, portés aussi bien par des acteurs publics que privés. Leur concrétisation devrait permettre à la Tunisie de franchir un cap décisif vers un modèle énergétique plus durable, tout en renforçant sa sécurité énergétique et sa compétitivité économique.