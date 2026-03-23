Tunisie: Avis consulaire aux Tunisiens vivant à Paris

Dans un communiqué, le Consulat Général de Tunisie à Paris a annoncé avoir programmé l'organisation d'une journée consulaire dans la ville française d'Angers. Et ce, le dimanche 5 avril 2026. Cette journée est organisée au profit des citoyens tunisiens résidant dans la région et ses zones limitrophes.

Le Consulat a précisé, selon le même communiqué, que les services administratifs seront assurés de 10h00 à 14h00, au siège de l'espace (Mpt Monplaisir) situé dans ladite ville.

Il a ajouté dans ce même communiqué que les prestations programmées incluent le dépôt des demandes de passeports, l'immatriculation consulaire et le renouvellement des cartes, ainsi que les demandes de transcription de naissance et de mariage, la légalisation de signature et l'obtention du bulletin de casier judiciaire (n°3).

L'autorité organisatrice invite dans ce contexte, les citoyens concernés par ces services à consulter au préalable la liste des documents requis pour effectuer leurs démarches via le site web officiel du Consulat.