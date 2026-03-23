Tunisie: Sousse - Opération pilote de réduction de la hauteur des ralentisseurs pour les adapter aux bus

Les services de la Direction Régionale de l'Équipement de Sousse ont réalisé, ce lundi 23 mars 2026, une opération expérimentale visant à réduire la hauteur des ralentisseurs de 12 à 10 cm.

Cette mesure a été prise en raison des risques que représentent ces installations pour les nouveaux bus articulés qui ont récemment renforcé la flotte de la Société de Transport du Sahel (STS), dans le cadre d'un contrat international conclu avec la Chine.

Cette expérience a porté, dans un premier temps, sur le ralentisseur situé sur la route de Kalâa Seghira reliant le quartier d'El Khezama à l'autoroute. Cette initiative pourrait être généralisée si elle s'avère concluante.

Un responsable de la Direction Régionale de l'Équipement avait précédemment indiqué que la Société de Transport du Sahel avait effectué un inventaire des ralentisseurs présents sur le réseau routier du gouvernorat. Ce recensement fait état de 259 ralentisseurs au total. Parmi eux, 87 sont proposés pour une réduction de hauteur de 12 cm à 10 cm, 7 sont jugés conformes aux normes, 24 sont proposés à la suppression et 11 cas sont encore en attente de décision.

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De son côté, un responsable de la Société de Transport du Sahel a confirmé que la mise en exploitation d'un certain nombre de ces nouveaux bus nécessite impérativement la mise en conformité de ces ralentisseurs.