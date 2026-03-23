Tunisie: 31e édition du Salon du livre jeunesse de Sfax - « Le livre, ami des enfants »

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Sous le slogan » Le livre, un ami », la 31e édition du Salon du livre jeunesse de Sfax a été inaugurée ce lundi 23 mars 2026 et se poursuivra jusqu'au 30 mars.

Les activités intellectuelles et éducatives, ainsi que les spectacles musicaux et théâtraux, se dérouleront sur l'esplanade du salon et dans la salle de conférences tout au long de cette édition, organisée par l'Association du Salon du livre jeunesse de Sfax en collaboration avec l'Association des salons et conférences internationaux de Sfax.

Le programme comprend plusieurs spectacles quotidiens présentés par des chorales d'écoles maternelles, primaires et secondaires. Cette édition met également à l'honneur des pièces de théâtre venues d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ainsi que des rencontres avec plusieurs écrivains et poètes, notamment la romancière et éditrice Zineb Hamad, l'écrivain tunisien Lotfi Khajlawi, l'écrivain palestinien Samir Al-Jundi, et les écrivains jordaniens Mohammed Jamal Amro, Mounir Hosni Al-Hour et Muhannad Al-Aqous (Sultanat d'Oman).

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Les visiteurs et amateurs de littérature pourront également assister à un colloque scientifique intitulé « L'histoire dans la littérature jeunesse : enjeux et défis », organisé en partenariat avec la Faculté des lettres et sciences humaines de Sfax, les vendredi et samedi 27 et 28 mars. Une rencontre autour du roman « Nazlat Dar Al-Akaber » d'Amira Ghanim aura lieu le samedi à l'Institut modèle de Sfax à 15h.

Le salon se clôturera dimanche matin par une rencontre avec l'écrivain palestinien Tawfiq Fayad, suivie d'un concert de l'Académie du Malouf.

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