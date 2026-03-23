Tunisie: Tunis à l'heure du jazz - Plus de 30 artistes réunis pour une création exceptionnelle

La Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri organise, du 22 au 28 mars 2026 à Tunis, une résidence artistique d'envergure consacrée au jazz et aux musiques improvisées, placée sous la direction musicale de Laurent Jost. Cet événement s'inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir la transmission, le dialogue interculturel et l'excellence artistique.

Mis en oeuvre en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Télévision Nationale Tunisienne, et avec le soutien de l'Institut français de Tunisie ainsi que de l'Ambassade de France, ce projet réunit des artistes confirmés, des pédagogues et de jeunes talents autour d'une dynamique de création partagée.

Pour cette édition, Laurent Jost a invité Stéphane Payen, directeur du département Jazz et musiques improvisées du CNSMDP, accompagné de plusieurs musiciens issus de cette institution de référence. À leurs côtés, la scène tunisienne sera largement représentée, notamment par le violoniste Zied Zouari, ainsi que par plus de vingt musiciennes et musiciens sélectionnés pour participer à cette résidence.

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Durant une semaine, artistes et étudiants partagent leurs pratiques, confrontent leurs esthétiques et explorent de nouvelles formes d'expression musicale. Cette immersion collective couvre un large éventail de disciplines instrumentales et vocales, allant de la batterie au piano, des cuivres aux bois, sans oublier les instruments traditionnels tels que l'oud et le qanûn.

Moment phare de cette résidence, la Fondation Hasdrubal produira un concert exceptionnel intitulé « Jazz et musiques improvisées », réunissant plus de 30 artistes sur scène. Ce concert se tiendra le samedi 28 mars 2026 à 19h30, à la Cité de la Culture de Tunis - Théâtre des Régions, et sera enregistré par la Télévision Nationale Tunisienne.

Cette soirée offrira au public une expérience musicale singulière, marquée par la rencontre de traditions, de sensibilités et de parcours artistiques variés, dans un esprit de liberté, d'écoute et d'invention.

Fidèle à ses engagements en faveur de l'accès à la culture, la Fondation Hasdrubal propose la gratuité aux étudiantes et étudiants tunisiens, sur présentation d'un justificatif, dans la limite des places disponibles.