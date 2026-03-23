Afrique du Nord: Tournoi de l'UNAF U17 - La Tunisie demain mardi face au Maroc

La sélection tunisienne de football des moins de 17 ans (U17) entrera en lice demain, mardi, au tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), prévu du 22 mars au 5 avril en Libye, en affriontant son homologue marocaine, au stade international de Benghazi (14h00), pour le compte de la 1re journée.

Ce tournoi, rappelle-t-on, est qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2026 de la catégorie, selon le calendrier dévoilé par l'UNAF.

Les Tunisiens défieront ensuite l'Egypte le vendredi 27 mars à 14h00 avant de croiser le fer avec la Libye, le 30 mars (14h00) puis l'Algérie le 2 avril (16h00).

Le tournoi se déroulera sous forme d'un mini-championnat de cinq journées, à l'issue desquelles les trois premiers au classement se qualifieront à la phase finale de la CAN-2026 U17.