Afrique du Nord: Tournoi de l'UNAF U17 - La Tunisie demain mardi face au Maroc

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne de football des moins de 17 ans (U17) entrera en lice demain, mardi, au tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), prévu du 22 mars au 5 avril en Libye, en affriontant son homologue marocaine, au stade international de Benghazi (14h00), pour le compte de la 1re journée.

Ce tournoi, rappelle-t-on, est qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2026 de la catégorie, selon le calendrier dévoilé par l'UNAF.

Les Tunisiens défieront ensuite l'Egypte le vendredi 27 mars à 14h00 avant de croiser le fer avec la Libye, le 30 mars (14h00) puis l'Algérie le 2 avril (16h00).

Le tournoi se déroulera sous forme d'un mini-championnat de cinq journées, à l'issue desquelles les trois premiers au classement se qualifieront à la phase finale de la CAN-2026 U17.

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