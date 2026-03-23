Tunisie: Kalâa Seghira - Le train de la mort qui a fauché plusieurs vies

Salah Fazaï, président du conseil local de Kalâa Seghira, a déclaré ce lundi que le train ayant causé le décès d'un jeune homme jeudi dernier au niveau du quartier El Manazeh a fauché de nombreuses vies au fil des ans au même endroit.

Il a notamment rappelé qu'une autre personne y avait trouvé la mort il y a à peine sept mois.

Des promesses sans lendemain pour sécuriser la zone

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Intervenant sur Jawhara FM, Amor Soltani, un habitant de la région, a affirmé avoir personnellement attiré l'attention sur la dangerosité de ce site qui manque cruellement de barrières de sécurité. Il a précisé avoir rencontré le premier délégué, lequel avait promis aux riverains de trouver des solutions techniques, mais ces engagements sont restés lettre morte.

Tensions et enquête après l'incendie du train

Concernant l'incendie du train survenu après l'accident, Amor Soltani a expliqué que les habitants étaient sous le choc de ce drame atroce. Des individus non identifiés ont alors mis le feu à la rame. Les investigations se poursuivent actuellement pour déterminer les circonstances exactes de cet acte de vandalisme.

Hommage à la victime et mise au point des autorités locales

Le président du conseil local, Salah Fazaï, a tenu à souligner que la famille du défunt n'a aucun lien avec l'attaque contre le train. Il a décrit le jeune homme disparu comme une personne aimée de tous, connue pour sa grande moralité, ajoutant que sa disparition tragique a laissé un immense chagrin dans le coeur de tous les habitants de la région.