Tunisie: 15 ans de prison pour un falsificateur de billets dans les commerces et sur Internet

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné un jeune homme à 15 ans de prison pour falsification et distribution de billets de banque dans des espaces commerciaux, ainsi que pour leur utilisation lors d'achats en ligne.

Le prévenu a été accusé de « falsification et altération de billets en circulation, ainsi que de présentation de ces billets falsifiés et altérés », conformément aux dispositions de l'article 185 du Code pénal.

L'affaire a été ouverte à la suite de la plainte d'un étudiant étranger auprès du centre de sécurité nationale du quartier d'El Khadra. Il a signalé avoir été victime d'une escroquerie impliquant des billets de banque falsifiés d'une valeur totale de 2 800 dinars tunisiens lors de la vente d'un téléphone portable qu'il avait proposé sur Internet.

Au cours de l'enquête, le suspect a été arrêté et les forces de l'ordre ont saisi une machine à imprimer ainsi que des billets falsifiés. Lors des interrogatoires, le prévenu a reconnu avoir imprimé des billets de 20 et 50 dinars pour un montant total estimé à 3 000 dinars.