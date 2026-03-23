Cote d'Ivoire: Tonkpi - Un livre blanc ambitieux pour booster le développement soumis au ministre Vagondo Diomandé

23 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

La Confédération des mutuelles de développement du Tonkpi (CMDT) a remis, le jeudi 19 mars 2026 à Abidjan, un livre blanc au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Ce document stratégique compile les attentes des populations et propose des solutions concrètes pour accélérer le développement de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Fruit d'un vaste processus de consultation mené auprès des communautés locales, ce livre blanc met en lumière les principales préoccupations des populations du Tonkpi. Selon le président de la CMDT, Boumi George, cette initiative vise à structurer les actions de développement autour de priorités clairement définies.

« Ce document est le reflet des réalités du terrain et des aspirations profondes des populations. Il appelle à un renforcement de la sécurité, à une meilleure cohésion sociale et à une organisation plus efficace des mutuelles de développement », a-t-il expliqué.

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Le document propose plusieurs axes d'intervention, notamment la construction et la réhabilitation d'infrastructures scolaires, le financement des coopératives agricoles, l'appui à la transformation locale des produits ainsi que l'autonomisation des jeunes et des femmes. La Confédération plaide également pour la création d'un fonds d'investissement régional destiné à faciliter l'accès au financement des initiatives locales et à soutenir l'entrepreneuriat.

Dans la dynamique de mise en œuvre de ces ambitions, plusieurs activités sont prévues en 2026. Parmi elles figurent un forum économique baptisé « Investir dans le Tonkpi », un tournoi régional de football pour renforcer la cohésion sociale, ainsi que diverses actions sociales, dont la distribution de kits scolaires et l'appui aux femmes engagées dans les mutuelles.

Réagissant à la présentation du document, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a salué une démarche qu'il a qualifiée de « constructive et inclusive ». Il a insisté sur le caractère non partisan de la rencontre et a invité les cadres, élus et forces vives de la région à privilégier l'unité et la cohésion.

« Le développement du Tonkpi repose à la fois sur l'engagement des populations et sur l'accompagnement de l'État », a-t-il souligné. Originaire de Biankouma, le ministre a réaffirmé son attachement à sa région et s'est engagé à transmettre le contenu du livre blanc au Président de la République.

Dans la foulée, il a annoncé la mise en place prochaine d'un groupe de travail chargé d'assurer le suivi des recommandations formulées, en vue de leur traduction en actions concrètes.

À travers ce livre blanc, la Confédération des mutuelles de développement du Tonkpi entend se positionner comme un acteur clé du développement local, en favorisant une synergie d'actions entre les populations, les élus et les pouvoirs publics. Une initiative qui pourrait, à terme, contribuer à impulser une nouvelle dynamique de croissance et de cohésion dans cette région stratégique de l'ouest ivoirien.

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