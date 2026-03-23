Cote d'Ivoire: Handisport - Une dotation stratégique pour propulser le pays vers les Jeux paralympiques 2028

La Côte d'Ivoire renforce son engagement en faveur du sport inclusif. Le lundi 23 mars 2026, le Ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a procédé à la remise officielle d'un important lot de matériels sportifs à la Fédération Ivoirienne des Sports Paralympiques (FISP), lors d'une cérémonie tenue à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Marcory.

Cette dotation, composée de quinze fauteuils de basketball de compétition, de matériels de lancer en athlétisme ainsi que de deux kits complets d'haltérophilie, vient répondre à un besoin crucial d'équipements adaptés pour les athlètes en situation de handicap. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités techniques et de professionnalisation des disciplines paralympiques en Côte d'Ivoire.

À travers cet appui, le gouvernement entend améliorer les conditions de préparation des athlètes et leur offrir les moyens de rivaliser sur la scène internationale, avec en ligne de mire les Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028. Cet investissement traduit également la volonté des autorités de faire du sport un levier d'inclusion sociale et de valorisation des talents, sans distinction.

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Prenant la parole, le Ministre Adjé Silas Metch a indiqué que cette remise de matériels constitue une illustration concrète de l'engagement du Chef de l'État à bâtir un sport accessible à tous. Il a rappelé que cette action s'inscrit dans une vision globale portée par le Président de la République, Alassane Ouattara, visant à faire de la Côte d'Ivoire une grande Nation, autour du thème de l'année sportive : « Tous mobilisés au service d'une grande Côte d'Ivoire ».

Le ministre a, par ailleurs, salué les efforts de la FISP qui a fait le choix stratégique de renforcer son patrimoine technique en s'appuyant sur les ressources issues de la parafiscalité. Il a souligné que, parallèlement aux dotations et appuis financiers accordés par l'État aux fédérations et aux athlètes lors des compétitions internationales, ce type d'initiatives à portée intergénérationnelle mérite d'être encouragé et multiplié au sein de l'ensemble du mouvement sportif ivoirien.

Dans la même dynamique, Adjé Silas Metch a saisi cette tribune pour interpeller les fédérations sportives, délégataires de la puissance publique, sur l'importance d'une gouvernance exemplaire. Il a insisté sur la nécessité de garantir la cohérence des textes réglementaires, la qualité de la gestion administrative et financière, ainsi que la planification rigoureuse des projets sportifs. À cela s'ajoutent l'organisation d'activités régulières et la participation effective aux compétitions nationales et internationales.

Selon lui, ces exigences constituent le socle d'un écosystème fédéral assaini, gage d'une professionnalisation en marche et d'une économie du sport dynamique et structurée. Il a ainsi exhorté les acteurs du secteur à s'inscrire résolument dans cette dynamique vertueuse.

Le Ministre a également adressé ses félicitations au président de la FISP, Trazié Serges Pacôme, ainsi qu'à l'ensemble de son comité directeur, pour leurs efforts constants en faveur du développement des disciplines handisports et de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire.

En retour, le président de la FISP a exprimé sa profonde gratitude au Ministre des Sports pour cet appui significatif. Il a souligné que cet accompagnement constitue un pilier essentiel pour améliorer la prise en charge, le bien-être et les performances des athlètes paralympiques.

À travers cette initiative, l'État de Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de bâtir un environnement sportif inclusif, performant et équitable, où chaque athlète, quelles que soient ses capacités, peut nourrir de grandes ambitions et viser l'excellence sur la scène internationale.