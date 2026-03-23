Cote d'Ivoire: JIF 2026 - Un panel pour briser les barrières entre femmes et hommes

La nouvelle direction générale des Sports, avec à sa tête Adama Doumbia, est en mouvement. Installé il y a à peine trois semaines, le successeur de Kinimo Hortense a coché plusieurs cases majeures, notamment celles relatives aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et à la mise en ordre des acteurs du monde sportif national.

Mercredi dernier, dans un salon d'honneur du stade Félix Houphouët-Boigny, plein comme un oeuf, Adama Doumbia a mis à profit le mois dédié aux femmes pour offrir un panel de haut niveau sur la condition féminine en matière de pratique sportive. Des thèmes puissants, axés sur l'égalité, la justice et l'action, ont marqué la conférence, structurée en trois parties.

En effet, Judith Gnadou, magistrate et présidente du tribunal de première instance d'Abidjan ; Nah Aminatah Fofana, épouse Sidibé, dirigeante sportive, ancienne internationale de volley-ball et actuelle directrice exécutive du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-Civ) ; et Patricia Lorougnon, icône féminine du basket-ball national, passée par les deux mythiques clubs du pays, devenue dirigeante et entraîneuse sportive, ont entretenu l'auditoire sur la valorisation de la femme en milieu sportif.

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Elles ont développé des thèmes tels que : « Sport et droits des femmes », « Sport et leadership féminin » et « Harcèlement sexuel : oser en parler ».

Un panel très riche qui, selon Adama Doumbia, doit sonner pour toutes les femmes comme une exhortation à s'adonner à la pratique du sport, quelles que soient leurs conditions et leur niveau social, afin de jouer leur rôle de socle de la cellule familiale.

En organisant ce panel, Adama Doumbia n'a fait que cocher une page de sa feuille de route. Car dans sa vision, tracée par le ministre Adjé Silas Metch, il doit faire en sorte que la pratique du sport soit accessible à tous, que les droits des femmes soient respectés dans la pratique sportive et que des thématiques telles que le harcèlement sexuel en milieu sportif soient combattues avec la plus grande fermeté.

Au four et au moulin, Anon Touré, directrice des sports de masse et du genre, a exprimé sa satisfaction quant au succès de la célébration de cette journée.