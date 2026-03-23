Cote d'Ivoire: Lundi 23 mars 2026 - Journée météorologique mondiale

23 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)

Le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur de la Convention qui a institué l'OMM en 1950.

Le thème retenu pour la Journée météorologique mondiale 2026 est Observer aujourd'hui, protéger demain.

Elle souligne la contribution capitale qu'apportent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Partout dans le monde, on la célèbre en organisant des activités.

Les thèmes choisis pour la Journée météorologique mondiale illustrent des questions actuelles liées au temps, au climat et à l'eau.

Source : https://wmo.int/

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.