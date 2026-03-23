Cote d'Ivoire: Lundi 23 mars 2026 - Journée météorologique mondiale

Le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur de la Convention qui a institué l'OMM en 1950.

Le thème retenu pour la Journée météorologique mondiale 2026 est Observer aujourd'hui, protéger demain.

Elle souligne la contribution capitale qu'apportent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société. Partout dans le monde, on la célèbre en organisant des activités.

Les thèmes choisis pour la Journée météorologique mondiale illustrent des questions actuelles liées au temps, au climat et à l'eau.

Source : https://wmo.int/