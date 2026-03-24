Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 mars 2026

revue de presse

Afreximbank propulse l'affacturage à Kampala pour transformer le commerce africain

Alors que le continent accélère son intégration économique, les modes de financement traditionnels ne suffisent plus à porter les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Les 15 et 16 avril 2026, la capitale ougandaise accueillera un sommet stratégique dédié aux solutions alternatives capables de débloquer la croissance des entreprises africaines.

L'annonce conjointe faite depuis Le Caire et Amsterdam marque une étape décisive pour l'inclusion financière sur le continent. La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et FCI s’unissent pour organiser la Conférence régionale africaine sur l’affacturage et l’assurance-crédit. L'événement se tiendra à Kampala sous le thème central : « Au-delà des prêts traditionnels : L’essor continu de l’affacturage et du financement de la chaîne d’approvisionnement en Afrique ». (Source AllAfrica)

São Tomé-et-Principe - Le cacao au cœur de la restauration forestière



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À São Tomé-et-Principe, le cacao n’est pas seulement une culture : il devient un levier de restauration écologique et de développement économique, porté par de jeunes producteurs et des initiatives internationales.

Dans l’archipel situé au large de l’Afrique de l’Ouest, une nouvelle génération de producteurs de cacao se mobilise pour restaurer des terres et des forêts dégradées tout en consolidant leur économie locale. Soutenue par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), cette dynamique s’inscrit dans le cadre de The Restoration Initiative, un programme international visant à restaurer les écosystèmes et à promouvoir une agriculture durable. (Source Africanews)

Mali - Indignation après la condamnation à deux ans de prison du journaliste Youssouf Sissoko

Le journaliste malien Youssouf Sissoko a été condamné, ce lundi 23 mars 2026, à deux ans d’emprisonnement ferme et à verser un million de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Directeur de la publication du journal L’Alternance, il avait été placé en détention le 5 février après la diffusion d’un article qui remettait en question des propos tenus par le président nigérien Abdourahamane Tiani.

Ces déclarations de M. Tiani faisaient état d’une implication des chefs d’État de la France, du Bénin et de la Côte d’Ivoire dans l’attaque de l’aéroport de Niamey fin janvier — attaque revendiquée par le groupe État islamique au Sahel. Le Niger entretient des liens d’alliance avec le Mali au sein de l’Alliance des États du Sahel, contexte qui a pesé sur l’affaire. (Source BeninWebTv)

Afrique du Sud : Les restes des 63 Khoisan restitués par l’Europe, réinhumés

Le gouvernement sud-africain a réinhumé les restes de 63 membres du peuple khoisan qui ont été restitués par l’Europe.

Les Khoisan sont les membres de l’une des plus anciennes communautés autochtones d’Afrique australe, dont certains corps avaient été expédiés vers des musées européens il y a plus d’un siècle.

Lundi, les restes de ces 63 défunts ont été inhumés dans un monument historique à Steinkopf, dans la province du Cap-Nord, lors d’une cérémonie à laquelle a assisté le président Cyril Ramaphosa. (Source Abidjan.net)

Afrique de l’Ouest - Deux éleveurs mauritaniens tués au Mali dans des conditions encore floues

Deux éleveurs mauritaniens ont été tués au Mali vendredi 20 mars, a annoncé dans un communiqué l'armée mauritanienne. Le contexte est délicat : il y a une semaine, Bamako accusait la Mauritanie de permettre à des groupes terroristes de détenir des otages maliens sur son sol. Nouakchott avait démenti avec virulence, puis RFI avait démontré comment ces accusations étaient montées de toutes pièces.

Depuis, Bamako et Nouakchott ont désamorcé le conflit et prôné une collaboration renforcée. Le nouveau communiqué de l'armée mauritanienne sur la mort de ses deux ressortissants au Mali, dans des conditions encore floues, pourrait à nouveau susciter des tensions, mais il semble que c'est l'effet inverse qui soit recherché. (Source RFI)

Kenya - Inondations dévastatrices, des milliers de déplacés

Au moins 81 personnes sont mortes au Kenya depuis début mars à cause des intempéries. Les pluies torrentielles mettent à l'épreuve tant l'urbanisme anarchique du pays que l'insuffisance des réseaux d'égouts et de drainage des infrastructures routières. Des milliers de familles ont dû quitter leurs maisons sans savoir où aller. (Surce TV5 Monde afrique)

Au Bénin, Les Démocrates tournent la page Boni Yayi sur fond de tensions internes

C’est dans un climat de tensions plus que palpable que les responsables du parti Les Démocrates ont élu leur nouveau président en la personne de Nourénou Atchadé, le 23 mars au petit matin, au terme d’un Conseil national qui aura duré une partie de la nuit. Jusque-là deuxième vice-président du parti, l’ancien député succède ainsi à l’ex-chef de l’État, Thomas Boni Yayi, qui a annoncé sa démission de la présidence du parti qu’il avait cofondé, début mars.

« C’est maintenant que le plus dur commence, a prévenu Nourénou Atchadé. Nous devons nous organiser pour réveiller notre parti [et] remobiliser nos militants. Nous ferons tout pour qu’en 2033, nous participions à toutes les élections. » Tout juste élu, le président des Démocrates a prévu de remettre son poste en jeu lors du prochain congrès de la formation, qui doit se tenir en octobre prochain. (Source Jeune Afrique)

‎Judo - Dakar accueille la 10e édition de l’Open africain, à partir de vendredi

La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) annonce organiser la 10e édition de l’Open africain de Dakar, à partir de vendredi, au Centre des expositions de Diamniadio.

Selon un communiqué, l’édition 2026 de l’Open africain de Dakar, qui se tiendra sur trois jours, “revêt une importance particulière” à l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre). ‎

Dans cette perspective, l’Open africain de Dakar va servir de “cadre de préparation et de projection pour les jeunes talents africains et internationaux” devant participer aux JOJ 2026. (Source APS.sn)

EAC - Les États ont jusqu’au 30 juin pour lever les barrières non tarifaires au commerce



Les chefs d’État de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) ont fixé au 30 juin 2026 l’échéance pour la suppression des barrières non tarifaires encore en vigueur au sein du bloc. Cette décision a été prise lors du 25e Sommet ordinaire de l’EAC, tenu le 7 mars 2026 à Arusha, où les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d’accélérer l’intégration économique régionale en levant les obstacles qui continuent de freiner les échanges entre États partenaires.

Les barrières non tarifaires regroupent l’ensemble des contraintes qui entravent le commerce en dehors des droits de douane. (Source Bankable.africa)



Nigeria - Profitant de la crise en Iran, les exportations de Dangote Refinery vers l'Afrique bondissent de 137% en un mois

La crise autour de l'Iran et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reconfigurent les approvisionnements en carburants vers l'Afrique. Dans ce contexte, la raffinerie Dangote a vu ses exportations nettement progresser, portée par la contraction des flux en provenance d'Europe et du Golfe, selon Reuters, qui s'appuie sur les données de Kpler et des sources proches des transactions.

Les expéditions du raffineur nigérian atteignent environ 214 000 barils par jour depuis le début du mois de mars, contre près de 100 000 en février, d'après Kpler cité par Reuters. À l'échelle du continent, les livraisons ont plus que doublé, passant d'environ 38 000 à 90 000 (137%) barils par jour, signe d'un basculement rapide vers des circuits d'approvisionnement plus proches. (Source Sika Finance)