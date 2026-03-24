Afrique: Judo - Dakar accueille la 10e édition de l'Open africain, à partir de vendredi

Dakar — La Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) annonce organiser la 10e édition de l'Open africain de Dakar, à partir de vendredi, au Centre des expositions de Diamniadio.

Selon un communiqué, l'édition 2026 de l'Open africain de Dakar, qui se tiendra sur trois jours, "revêt une importance particulière" à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

Dans cette perspective, l'Open africain de Dakar va servir de "cadre de préparation et de projection pour les jeunes talents africains et internationaux" devant participer aux JOJ 2026.

Le président de la FSJDA, Babacar Ngom, souligne que "cet événement s'inscrit dans une dynamique de rayonnement international du judo, tout en promouvant les valeurs d'excellence, de discipline et de respect."

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Il a aussi mis en avant le soutien des autorités sénégalaises, du mouvement olympique national ainsi que des instances internationales, notamment la Fédération internationale de judo et l'Union africaine de judo.

Selon lui, la tenue de l'événement sur le site officiel des futures épreuves olympiques de la jeunesse constitue "une opportunité unique pour les athlètes de se familiariser avec les conditions réelles de compétition, un avantage déterminant dans leur préparation."

La FSJDA ambitionne ainsi de faire de cet Open international une célébration de "l'excellence sportive et de l'amitié entre les peuples, tout en consolidant la position du Sénégal comme acteur clé du judo sur la scène africaine et mondiale", indique la même source.

Le programme des activités s'étale sur trois jours.

L'arrivée des délégations est prévue mardi et mercredi, suivie d'un séminaire consacré aux aspects techniques et éducatifs de l'arbitrage, jeudi.

La compétition va débuter vendredi avec la Junior Cup, le tournoi devant se poursuivre samedi avec la Cadet Cup, avant de s'achever dimanche avec l'Open africain senior.

En marge des compétitions, une masterclass de la Fédération internationale de judo est prévue, à travers le thème "En route vers les JOJ Dakar 2026", illustrant la volonté de faire de Dakar un pôle d'excellence en matière de formation et de performance.