Afrique: Assemblées annuelles d'Afreximbank - Le continent affine sa stratégie de souveraineté économique en Égypte

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) va franchir une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement du continent. L'institution panafricaine tiendra sa 33e Assemblée annuelle du 21 au 24 juin 2026 à El Alamein, en Égypte, un rendez-vous stratégique qui réunira les principaux décideurs économiques et politiques africains ainsi que des partenaires internationaux.

Après une édition 2025 organisée à Abuja, cette nouvelle rencontre intervient dans un contexte marqué par une volonté accrue des États africains de renforcer leur souveraineté économique. Chefs d'État, responsables gouvernementaux, dirigeants d'institutions financières de développement et acteurs du secteur privé sont attendus en nombre pour débattre des grandes orientations économiques du continent.

Placée sous le thème « Commerce intra-africain et industrialisation : la voie vers la souveraineté économique », cette 33e édition mettra en exergue les leviers essentiels de transformation structurelle de l'Afrique. L'accent sera particulièrement mis sur la promotion du commerce intra-africain, considéré comme un moteur clé de croissance, ainsi que sur le développement industriel, indispensable pour réduire la dépendance du continent vis-à-vis des importations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les discussions devraient porter sur plusieurs axes prioritaires, notamment le financement du commerce, la numérisation des économies africaines et le soutien opérationnel à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). À travers ces thématiques, Afreximbank entend contribuer à l'accélération de l'intégration économique régionale et à la consolidation des chaînes de valeur locales.

Dans la continuité des réflexions engagées lors de l'édition précédente, les participants aborderont également des questions liées à la coopération Sud-Sud, au développement de systèmes de paiement transfrontaliers efficaces et à l'intensification des relations économiques entre l'Afrique et la Communauté des Caraïbes. Cette ouverture vise à diversifier les partenariats économiques du continent et à renforcer sa résilience face aux chocs extérieurs.

Le rôle du secteur privé sera au coeur des échanges. Considéré comme un acteur essentiel de la transformation économique, il est appelé à contribuer davantage à travers des investissements structurants et des innovations adaptées aux réalités africaines. Les discussions devraient ainsi inclure des réformes politiques et institutionnelles visant à améliorer l'environnement des affaires et à stimuler l'investissement.

Au-delà des débats, les Assemblées annuelles d'Afreximbank sont également reconnues pour leurs retombées économiques concrètes. L'édition 2026 pourrait donner lieu à la signature de nombreux partenariats public-privé, de protocoles d'accord et d'accords commerciaux. Ces engagements sont susceptibles de générer plusieurs milliards de dollars d'investissements sur les cinq à dix prochaines années, avec un impact significatif sur la croissance et l'emploi.

Avec plusieurs milliers de participants issus de plus de 80 pays, ce rendez-vous s'impose désormais comme une plateforme incontournable d'influence économique. En réunissant décideurs et investisseurs autour d'objectifs communs, Afreximbank contribue à façonner les politiques économiques africaines et à faire émerger des solutions innovantes pour une croissance durable et inclusive.

À El Alamein, en 2026, l'Afrique entend ainsi réaffirmer sa détermination à prendre en main son destin économique.