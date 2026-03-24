Afrique de l'Ouest: Dakar accueille le « West Africa Climate Resilience Summit »

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Daouda Ngom, a présidé ce lundi l'ouverture du « West Africa Climate Resilience Summit », une rencontre régionale d'envergure dédiée à la résilience climatique en Afrique de l'Ouest.

Organisé par la Pontifical Academy of Sciences et la Pontifical Academy of Social Sciences, en partenariat avec le Centre de suivi écologique et Akademiya 2063, cet événement réunit des scientifiques, des décideurs publics, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers, le secteur privé, ainsi que des organisations de jeunesse et de la société civile.

Selon le Pr Daouda Ngom, cette rencontre, qui fait suite à un sommet similaire tenu à Nairobi en juillet 2025, a pour objectif de mobiliser toutes les parties prenantes autour d'une approche intégrée de la résilience climatique.

« Le Sahel est une région qui a beaucoup à offrir au monde en termes de ressources naturelles, de diversité culturelle et de potentiel économique. Nous devons travailler ensemble pour libérer ce potentiel et promouvoir un développement durable et équitable », a déclaré le ministre.

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Il a également souligné le rôle essentiel des institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans la mise en oeuvre des stratégies de résilience climatique, invitant les universités et centres de recherche à renforcer leur participation active dans ce processus.

Le sommet de Dakar marque une étape clé pour consolider les initiatives régionales en matière de climat, favoriser le partage d'expertise scientifique et encourager la collaboration entre les différents acteurs du développement durable en Afrique de l'Ouest.