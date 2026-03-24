Afrique Centrale: Zone Cémac - Le Ciespac lance dix-huit formations certifiantes en santé pour l'an 2026

Le Centre inter-États d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac) a organisé, le 19 mars à Brazzaville, une table ronde sur le thème « Des formations certifiantes comme moteur d'accélération de l'atteinte des cibles du troisième objectif millénaire pour le développement (ODD 3) en Afrique centrale ».

L'offre comprend dix-huit formations certifiantes, réparties en trois vagues, dans des domaines stratégiques de santé publique. L'initiative du Ciespac réaffirme ainsi son engagement pour le renforcement des compétences, l'approche par compétences et le règlement du problème des ressources humaines en santé dans la sous-région d'Afrique centrale.

Plusieurs thèmes ont été développés au cours de cette table ronde, à savoir défis du renforcement des capacités en Afrique centrale; des rôles des institutions régionales; des formations dans l'atteinte de l'ODD 3 et; priorité nationale et sous-régionale en santé publique.

Le directeur général du Ciespac, Pierre-Marie Tebeu, a dirigé les travaux en présence de la conseillère du chef de l'état en Santé, la Pre Yolande Voumbo. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, Vincent Dossou, a participé à cette rencontre par visioconférence.

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Le Ciespac offre aux professionnels de santé ainsi qu'aux étudiants en médecine des formations certifiantes organisées en trois vagues. Elles débuteront le 4 mai et concernerant plusieurs domaines tels que la lutte contre les endémies et épidémies, le management hospitalier, la promotion de la santé communautaire, la sécurité sanitaire des aliments, la surveillance épidémiologique et la gestion des ressources humaines... Ces formations visent à produire un impact sur la planification, la gestion, la qualité, la surveillance, la prévention, la gouvernance et la performance des systèmes de santé.

Le directeur général du Ciespac, Pierre-Marie Tebeu, a souligné que le renforcement des capacités des agents en santé va relever les défis en la matière. « Si nous organisons cette table ronde aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique centrale fait face à des défis sanitaires qui exigent des réponses nouvelles. La persistance des endémies, la récurrence des épidémies, la montée des maladies non transmissibles, les défis de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente, les exigences de la qualité des soins, de la sécurité sanitaire, le financement durable et la gouvernance rendent indispensable un investissement massif dans le renforcement des capacités », a-t-il indiqué.

Signalons que cette table ronde a réuni de hautes personnalités diplomatiques, institutionnelles, scientifiques et académiques, parmi lesquelles l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Congo, un responsable de la représentation de la Cémac, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie, des représentants des ministères concernés, une délégation de l'Université Denis Sassou-N'Guesso, la Pre Francine Ntoumi et Joseph Kamgno.