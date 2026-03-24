Madagascar: Exécutif - Dernière ligne droite pour le gouvernement

Sauf revirement, les nouveaux membres du gouvernement devront être connus en ce début de semaine. En principe, les nouveaux ministres devront être à l'image des critères mis en avant ces derniers jours.

L'heure de vérité. Les membres de l'équipe conduite par Mamitiana Rajaonarison, Premier ministre, devront être connus ce jour. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, en réponse à la presse, en marge de la présentation du rapport de la Cour des comptes, à Anosy, jeudi, en déclarant : « ce sera pour lundi ou bien mardi prochain ».

La semaine dernière, des points précis ont été évoqués par le Chef de l'État et le Premier ministre, mais aussi dans un communiqué de la présidence de la Refondation de la République, comme devant constituer les critères de sélection des futurs membres du gouvernement. En principe, les nouveaux ministres devront incarner l'intégrité, la probité, la compétence et le dynamisme affirmés par les deux Chefs de l'Exécutif et l'institution présidentielle. Et la population n'en attend pas moins.

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À sa sortie de la présentation du rapport de la Cour des comptes, le locataire d'Iavoloha a annoncé que chaque aspirant ministre devra passer au polygraphe, ou détecteur de mensonge. Seuls ceux qui obtiendront des résultats positifs d'au moins 60 % passeront l'entretien avec lui et le chef du gouvernement, à l'entendre. Bien que la fiabilité de cet appareil soit discutable, les nombreuses révélations de délits et malversations présumés, dans lesquels des noms de responsables et d'acteurs politiques sont cités, devraient fournir des éléments de questions à poser aux candidats.

Dans la foulée de l'annonce faite par le Chef de l'État, la présidence de la Refondation de la République a publié, via un communiqué, les étapes de sélection des futurs ministres. Selon ce document, la première étape de la sélection est l'évaluation de la compétence et des expériences des aspirants ministres. La deuxième étape consiste à fournir une garantie de moralité et d'intégrité par la signature d'une lettre d'engagement assortie d'un dossier de déclaration de patrimoine.

La troisième étape de la sélection des futurs membres de l'équipe gouvernementale est l'enquête de moralité effectuée pour chaque candidat. Le passage au détecteur de mensonge constitue donc la dernière étape de la sélection, avant l'entretien avec le Chef de l'État et le Premier ministre.

La barre très haute

À la suite de sa prise de fonction à Mahazoarivo, le 16 mars, le Premier ministre Rajaonarison a souligné que lui et le Chef de l'État veulent « des ministres choc-choc, capables de produire des résultats immédiats ».

Outre la droiture, l'audace dans les prises de décision, le dynamisme, la proactivité et la réactivité seraient donc parmi les qualités requises des futurs membres de l'équipe Rajaonarison. Le locataire de Mahazoarivo parle aussi de culture du résultat. « Il n'y a pas d'autre option ici que la réussite. Aujourd'hui, c'est le résultat qui compte, car c'est ce que le peuple malgache attend. Et le peuple malgache n'a plus la patience d'attendre (...) », a-t-il déclaré dans son discours de prise de fonction.

Mamitiana Rajaonarison a également ajouté « qu'ainsi, ceux qui travailleront avec moi ici devront adopter cette vision : ce sont les résultats qui comptent, pas seulement le travail accompli ». Les deux Chefs de l'Exécutif placent donc la barre très haute quant aux critères de composition de la future équipe gouvernementale. Certains estiment pourtant que le fait d'avoir été des opposants des précédents tenants du pouvoir, ou celui d'avoir pris part aux manifestations, doivent être des critères pour siéger au sein du gouvernement.

Quelques-uns font leur auto-promotion en annonçant avoir soumis leur candidature au poste de ministre sur Facebook. Au regard du profil de certains membres de la précédente équipe gouvernementale, cette perception pourrait être légitime. Toujours par le biais de publications sur Facebook, ou de déclarations médiatiques, des organisations syndicales ou des associations font également entendre leur voix pour plaider en faveur du retour d'un ministre sortant, ou pour écarter une personnalité au profit d'une autre.

Selon quelques indiscrétions, des rounds d'entretiens ont été menés par le locataire d'Iavoloha et le Premier ministre hier. À s'en tenir aux déclarations des Chefs de l'Exécutif ces derniers jours, cependant, les futurs ministres devront, en principe, être des modèles de compétence et d'intégrité. Sans quoi, toute cette communication ne serait que de la poudre aux yeux. Verdict ce jour, sauf bouleversement de programme.