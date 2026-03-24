Tunisie: Un livre blanc pour la pharmacie en Tunisie - Quels enjeux et quelles réformes ?

Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens en Tunisie (CNOPT) Mustapha Laaroussi a annoncé, lundi, le lancement d'une consultation nationale destinée à tous les pharmaciens qui vise à déterminer les principaux enjeux et défis auxquels fait face la profession et à élaborer un « livre blanc » qui servira de référence stratégique unifiée pour le secteur.

Laaroussi a précisé, dans une déclaration à l'agence TAP, que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le CNOPT en vue de fixer les priorités du secteur à l'ère des mutations rapides et d'élaborer une vision commune permettant de hisser les prestations pharmaceutiques fournies aux citoyens.

Il a précisé que cette consultation est axée principalement sur les rencontres en présentiel avec la participation des différents intervenants dans le secteur, appelant tous les pharmaciens à adhérer à cette initiative participative en vue d'élaborer une vision globale qui reflète la réalité du secteur et les perspectives de son développement.

Laaroussi a affirmé que la consultation permettra de recenser les problématiques rencontrées par les professionnels et de proposer des solutions pratiques visant à améliorer la qualité des services de santé fournis aux citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens a souligné que ce secteur fait face à plusieurs défis d'ordre mondial et technologique, à l'instar des autres domaines de la santé et nécessite des réformes structurelles et la modernisation des outils de travail, afin de garantir sa pérennité.

Dans ce contexte, Laaroussi n'a pas fourni de détails précis concernant le démarrage de la consultation et les prochaines rencontres entre les professionnels, appelant les pharmaciens à participer en masse à toutes ses étapes.