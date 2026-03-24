Tunisie: Meurtre de Youssef Ben Haha - Mandat de dépôt contre le principal suspect

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Un mandat de dépôt a été émis, lundi, par le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis à l'encontre du principal suspect dans l'affaire du meurtre de l'ancien ambassadeur tunisien Youssef Ben Haha, a indiqué une source judiciaire.

Selon la même source, cette décision intervient dans le cadre de l'enquête en cours sur ce crime survenu au domicile de la victime, situé à El Menzah I.

Pour rappel, le ministère public avait précédemment autorisé les agents de la sous-direction des affaires criminelles relevant de la police judiciaire d'El Gorjani à placer en garde à vue un jeune homme originaire d'une délégation du gouvernorat de Bizerte.

Le suspect est accusé d'avoir perpétré le meurtre à l'intérieur du domicile de la victime, avant d'agresser son épouse dans l'intention de commettre un vol, après avoir délibérément coupé le courant électrique de la maison.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ce crime.

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