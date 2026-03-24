Congo-Kinshasa: Evaluation de la lutte contre la corruption au pays

Le Tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo a été créé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi par ordonnance-loi du le 14 mars 2026.

Cette juridiction spécialisée a comme objectif de renforcer la lutte contre la criminalité économique, entre autres la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite ou encore le blanchiment des capitaux. Il disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national.

Dans la même optique, il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 20 mars, une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application « Tofungola miso », en français « Ouvrons les yeux », structure initiée par madame Elodie Ntamuzinda.

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Elle a réuni des députés et sénateurs membres du Réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption, en sigle APNAC. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption, de manière anonyme ou non. L'initiative est portée par l'ASBL Dignité Humaine, en partenariat avec la GIZ - coopération allemande et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC.