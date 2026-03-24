Afrique: Matchs amicaux Burkina/Guinée Bissau - Amir Abdou veut marquer ses pas

Le nouveau sélectionneur des Etalons, Amir Abdou, était face à la presse nationale ce lundi matin, à Ouagadougou. Après la présentation de son staff élargi et l'explication de sa liste de vingt-cinq (25) joueurs, le technicien franco-comorien dans un langage franc, a tracé les grandes lignes de sa vision à la tête des Etalons. Objectif affiché : réussir ses débuts face à la Guinée-Bissau et inscrire le Burkina Faso parmi les tops clubs.

L'ère Amir Abdou est désormais lancée. Successeur de Brama Traoré, le nouveau patron du banc des Etalons n'a pas fait dans la langue de bois pour sa première sortie officielle. Face à la presse, le lundi 23 mars 2026, il a insisté sur les valeurs de discipline et de compétitivité qui guideront sa mission.

« L'équipe nationale n'appartient à personne. Si un joueur est performant, il reste. S'il ne l'est pas, il travaillera en club », a-t-il martelé, annonçant clairement la couleur.

Diversité du staff technique

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Autour d'Amir Abdou, on retrouve notamment Bouziane Benaraibi (1er adjoint) et l'ancien international burkinabè, Jonathan Zongo en qualité de 2e adjoint. Le sélectionneur a également mis l'accent sur l'analyse de la performance avec deux analystes vidéo chargés de disséquer le jeu des adversaires et de suivre les binationaux évoluant en Europe. Sur le plan médical, il s'est dit « surpris et satisfait » de la qualité des infrastructures locales, tout en annonçant un renforcement en kinésithérapie et en ostéopathie.

Des retours et une nouvelle génération confirmée

Pour la double confrontation amicale des 28 et 31 mars au Stade du 4 Août, le sélectionneur a convoqué un groupe de vingt-cinq (25) joueurs. Deux nouveaux joueurs honorent leur première sélection : Lohann Doucet et Elohim Kaboré. Âgé de 21 ans, Lohann Doucet, milieu défensif du Paris FC, évoluant à Dunkerque en Ligue 2 française, incarne un profil moderne de récupérateur. Elohim Kaboré, 19 ans, formé à l'ASEC Mimosas et aujourd'hui à Hammarby IF en Suède, symbolise la volonté du sélectionneur d'injecter du sang neuf. D'autres joueurs signent leur retour en sélection, à l'image de Dylan Ouédraogo, absent depuis 2021, ou Ibrahim Bancé et Mohamed Ouédraogo.

Très actif sur le terrain ces derniers jours pour superviser ses joueurs, le sélectionneur semble déjà en mode commando. Reste désormais à transformer ce discours en résultats concrets.