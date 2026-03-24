Congo-Kinshasa: Création d'un tribunal pénal contre les crimes financiers au pays

23 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Désormais, la RDC dispose d'une juridiction spécialisée chargée de réprimer les infractions graves en matière économique et financière. Il s'agit du Tribunal pénal économique et financier crée par l'ordonnance-loi du président de la République promulgué le 14 mars dernier.

Depuis des décennies, des centaines de dossiers de corruption n'aboutissent pas, les fonds détournés sont rarement restitués.

Toutes les affaires de corruption, de détournements de fonds publics, de blanchiment des capitaux et autres pendantes devant les juridictions ordinaires seront transférées à cette nouvelle structure dès son installation.

Pour de nombreux congolais, la création de ce tribunal est une avancée institutionnelle majeure pour juger avec rapidité et efficacité les délinquants en col blanc et autres criminels financiers.

Pour maitre Ruphin Lukoo Musubao, les magistrats qui vont travailler dans ce tribunal méritent des meilleures conditions salariales pour être à l'abri de la corruption. Par ailleurs, il est nécessaire de mettre en place un système de surveillance de leurs actions afin de prévenir les dérives.

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