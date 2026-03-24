Congo-Brazzaville: Election présidentielle - L'association 418 Makayabou pour le développement célèbre la victoire de Denis Sassou N'Guesso

Dirigée par Médard Mbongo, l'association 418 Makayabou pour le développement a organisé, le week-end dernier à Pointe-Noire, une soirée dinatoire pour célébrer la réélection de Denis Sassou N'Guesso au terme des scrutins du 12 et 15 mars.

Le président Denis Sassou N'Guesso a remporté le scrutin du 15 mars dernier dès le premier tour avec 94,82 % des voix. Cette victoire pour les membres de l'association 418 Makayabou pour le développement est l'aboutissement d'une campagne intense.

Après un tel résultat, place à la fête. Les membres de cette association ont célébré la victoire du président de la République au cours d'une soirée dinatoire, exprimant ainsi leur joie et leur soulagement, au terme d'une période d'intense campagne.

Pendant la soirée, ils ont explosé de joie à travers des chants et des danses. Pour Médard Mbongo, cette joie est aussi celle de la conservation du pouvoir, permettant au président de la République de poursuivre son programme de société. « La République du Congo a décidé de rester fidèle à son histoire », a-t-il dit.