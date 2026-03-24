Afrique: Coupe africaine de la confédération - L'As Otohô achève son parcours

La très belle aventure du représentant congolais à la Coupe africaine de la confédération s'est arrêtée le 22 mars, s'inclinant au Caire, en Egypte, devant le Zamalek 1-2 en match comptant pour les quarts de finale retour.

L'AS Otohô a de regrets à nourrir car lors de la première manche, elle n'avait pas pu faire mieux qu'un but partout. Un résultat qui ne reflétait pas la physionomie du match car ses joueurs s'étaient procurés des occasions à la pelle mais conclues de façon très désordonnée. C'est cette leçon de réalisme que le Zamalek lui a donné en première mi-temps du second acte.

Hossam Abdelmaguid a ouvert le score à la 17e minute en reprenant victorieusement de la tête un corner. Odday Mohammed Dabbagh, le même qui avait égalisé à Brazzaville, a doublé la mise à la 24e minute profitant d'un ballon qui traînait dans la surface après la parade du gardien. La réduction du score d'une belle frappe en dehors de la surface de Grâce Mavoungou; à la 83e minute, n'a pas pesé lourd dans la balance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'As Otohô n'a pas à rougir de son parcours. Bien au contraire, elle sort de cette compétition grandie. Sans championnat, l'équipe a réussi à briser le plafond de verre en atteignant pour la première fois les quarts de finale d'une compétition africaine. Le dernier club congolais ayant atteint ce niveau est le Club athlétique renaissance aiglon (Cara), s en 2018.

Durant son parcours, elle n'a concédé aucune défaite à domicile (Quatre victoires et deux nuls devant des adversaires coriaces). Primeiro de Agosto (0-0) et 15 de Agosto (2-0) aux tours préliminaires puis CR Belouizdad (4-1), Singida Blacks stars (2-1) et Stellenbosch 3-0 et (1-1) contre le Zamalek.

Mais à part les victoires aux tours préliminaires, l'équipe n'a pas eu de ressources pour l'emporter à l'extérieur dans les matches clés (Quatre défaites contre deux victoires). A l'heure actuelle, le Cara (Coupe d'Afrique des clubs champions en 1974) et l'Athlétic club Léopards de Dolisie (Coupe de la Confédération en 2012) restent les deux clubs congolais ayant gagné la compétition africaine.

Le Zamalek affrontera en demi-finale CR Belouizdad d'Algérie qui a éliminé Al Masry d'Egypte (1-1 puis 0-0). USM d'Algérie bourreau, de US Maniema Union de la République démocratique du Congo (1-2 puis 1-0), croisera OC Safi vainqueur du duel 100% marocain contre le Wydad de Casablanca (1-1 puis 2-2).