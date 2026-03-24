Cote d'Ivoire: Duékoué - Près de 70 tonnes de médicaments prohibés et deux valises de cannabis saisies par la gendarmerie

La gendarmerie a porté un coup dur aux trafiquants du département.

La brigade de gendarmerie de Duékoué a fait une importante saisie de médicaments falsifiés et de qualité inférieure, estimée à près de 70 tonnes, ainsi que deux valises de cannabis, au domicile d'une présumée trafiquante, le lundi 23 mars 2026, au quartier Antenne.

Ouédraogo Karidjadou, présentée comme une grossiste présumée dans le trafic de stupéfiants, ainsi que Touré Nassirou d'origine nigérienne, ont été mis aux arrêts.

Selon le président communal de la jeunesse de Duékoué, Sîh Timité, c'est à la suite d'une dénonciation de la jeunesse, excédée par les accidents et les vols liés à la consommation de stupéfiants, que cette opération a été rendue possible.

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« Fatigués des accidents et des vols liés à la drogue et à la prise de produits prohibés tels que le tramadol, que nous avons décidé de prendre notre destin en main en dénonçant tous les trafiquants à la gendarmerie. Nous avions demandé aux trafiquants de quitter la ville parce que la jeunesse se meurt, mais ils n'ont pas écouté notre plaidoyer. Nous avons été obligés d'informer les forces de l'ordre », a-t-il déclaré.

Un agent des forces de l'ordre, sous couvert de l'anonymat, a indiqué que cette opération s'est déroulée grâce aux jeunes de la ville, qui ont révélé la cache des produits prohibés ainsi que les deux valises de cannabis dans une maison louée par dame Ouédraogo. « La drogue saisie et les médicaments prohibés sont conservés sous scellés à la brigade de gendarmerie, car ils constituent des pièces à conviction dans des procédures judiciaires en cours », a précisé l'agent, toujours sous couvert de l'anonymat.

Il a lancé un appel pressant à l'ensemble de la population à s'investir dans la lutte contre le phénomène de la drogue. Quant à la gendarmerie nationale, ses agents ne ménageront aucun effort pour accomplir cette mission. « Ces substances illicites sont sources de nombreuses formes de criminalité et constituent de véritables fléaux dont les effets dévastateurs sur la population se ressentent au quotidien », a-t-il conclu.

Les enquêtes sont en cours pour découvrir d'autres caches.