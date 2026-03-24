Cote d'Ivoire: Révision du cadre macroéconomique 2025/2031 - Un atelier stratégique pour fiabiliser les données économiques

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Arthur Ahoussi, a procédé le 23 mars 2026, à Grand-Bassam, à l'ouverture d'un atelier consacré à l'harmonisation des données économiques et financières de la Côte d'Ivoire sur la période 2025-2031.

Représentant la directrice de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, il a exhorté les participants à mener des réflexions approfondies afin de garantir la cohérence et la fiabilité des données macroéconomiques.

« Vos contributions seront déterminantes pour l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier, dans un contexte marqué par des enjeux macroéconomiques complexes », a-t-il déclaré.

Selon le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, les recommandations issues de ces travaux auront un impact direct sur la gestion budgétaire 2026, mais aussi sur les prochaines négociations avec le Fonds monétaire international (Fmi).

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Elles permettront également d'assurer une meilleure articulation entre les politiques macroéconomiques et les priorités sociales du gouvernement, telles que définies dans le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Malgré un environnement international incertain, marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales et les effets du changement climatique, l'économie ivoirienne continue de faire preuve de solidité.

Parmi les indicateurs avancés : une croissance du Pib réel projetée à 6,5 % en 2025 ; une inflation maîtrisée, estimée à 0,1 %, après une moyenne de 4,3 % entre 2021 et 2024 ; un déficit budgétaire conforme aux objectifs de consolidation.

Sur le plan extérieur, le pays enregistre un excédent commercial record de plus de 5 000 milliards de Fcfa à fin décembre 2025, en hausse de 165 % par rapport à 2024. « Ces performances remarquables sont le fruit de la mise en oeuvre rigoureuse du Pnd 2021-2025 et du Programme économique et financier 2023-2026 », a souligné Arthur Ahoussi.

A son tour, le directeur général de l'Économie, Hien Sansan, a salué la synergie entre les différentes administrations impliquées. Une collaboration jugée essentielle pour consolider les données avant leur validation finale.

En amont, le directeur de la coordination statistique au Trésor public et président du comité d'organisation, Touré Vakaramoko, a rappelé que cet atelier s'inscrit dans la préparation de la prochaine mission d'évaluation du Fmi.

Durant cinq jours, les experts réunis à Grand-Bassam vont : réviser les projections macroéconomiques et budgétaires à moyen terme ; identifier les risques macro-budgétaires ; proposer des mesures de mitigation ; élaborer un avant-projet de mémorandum de politiques économiques et financières.

En réunissant les principaux acteurs de la programmation macro-budgétaire, cette rencontre vise à renforcer la cohérence des prévisions et à éclairer les choix stratégiques du gouvernement dans un contexte économique mondial incertain.