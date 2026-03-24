Cote d'Ivoire: Sûreté portuaire - Les garde-côtes américains appuient les acteurs ivoiriens de la sécurité maritime

La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de sûreté maritime à travers un séminaire de formation organisé avec les garde-côtes américains, en partenariat avec la Direction générale des affaires maritimes et portuaires (Dgamp).

Prévue du 24 au 27 mars 2026 à Abidjan, cette rencontre porte sur le thème : « Gestion de la sécurité portuaire ».

En prélude aux travaux, le colonel Séka Atsé Saturnin, sous-directeur de la sûreté maritime, a indiqué, le lundi 23 mars 2026 à Abidjan, que cette initiative vise à améliorer la gestion sécuritaire des ports ivoiriens.

Inscrit dans une coopération engagée depuis 2009, ce programme permet de renforcer durablement les capacités des acteurs du secteur. « Chaque année, les formations et les évaluations contribuent à la mise en conformité de nos installations avec le Code ISPS », a-t-il souligné.

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Présente à Abidjan, la délégation américaine conduite par Thibault Romero appuie, depuis 2007, la mise en œuvre des normes internationales dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. À travers un accompagnement continu, elle favorise le transfert de compétences et l'application effective des bonnes pratiques.

Une réunion préparatoire a permis d'harmoniser les approches entre l'administration maritime, les autorités portuaires et les partenaires américains, autour du leadership, de la coordination et de l'adaptation aux standards internationaux.

Le séminaire abordera notamment le contrôle d'accès, la cybersécurité, la sécurité physique et institutionnelle, ainsi que le respect des normes en vigueur. Des évaluations régulières permettent déjà de mesurer des avancées « réelles et palpables », selon les partenaires.

À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire confirme son ambition de hisser ses ports aux meilleurs standards internationaux.