Afrique: Promotion du cinéma - Les films africains et caribéens à l'honneur en Inde

L'Inde s'apprête à devenir, le temps de quelques jours, un véritable point de convergence pour les industries cinématographiques africaines et caribéennes. Du 28 au 31 juillet 2026, le Africa & Caribbean International Film Festival (ACI Film Festival) réunira professionnels et passionnés autour d'un programme riche et diversifié.

Cette initiative, portée par l'association Leyilab en collaboration avec l'Université Geeta (Inde), vise avant tout à encourager les synergies entre les cinémas d'Afrique, des Caraïbes et d'autres régions du monde. Au-delà du septième art, elle ambitionne également de créer des passerelles avec des secteurs tels que le tourisme, l'hôtellerie ou encore l'éducation, contribuant ainsi au développement global des industries culturelles et créatives.

Reconnus pour leur richesse narrative et la diversité de leurs talents, les cinémas africain et caribéen seront particulièrement mis en lumière lors de cette édition. Pour l'occasion, Leyilab s'installe à Panipat, dans l'État de l'Haryana, où plusieurs activités sont prévues. Les participants pourront notamment prendre part à des visites de studios de tournage, assister à des sessions de formation, participer à des rencontres professionnelles (B2B, B2C, B2G), sans oublier un défilé de mode et une cérémonie de récompenses dédiée aux acteurs du cinéma et de la télévision.

Les ateliers de formation constitueront l'un des temps forts du festival. Animés par des experts venus d'Inde, d'Amérique et d'Europe, ils offriront un espace d'échanges autour de nombreuses disciplines, notamment le jeu d'acteur, l'écriture de scénarios, la réalisation, la production, le maquillage artistique, la scénographie ou encore l'animation assistée par intelligence artificielle. Le réseautage sera également au cœur de l'événement, avec la participation de professionnels soigneusement sélectionnés.

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Plusieurs figures reconnues interviendront durant le festival, notamment Prachi Gupta, conteuse indienne primée à plusieurs reprises ; Nicanson Guerrier, documentariste originaire de Miami dont le travail connaît un franc succès aux États-Unis ; ainsi que Mninawa Mangweni, producteur culturel sud-africain de renommée internationale.

Véritable plateforme d'influence et de mise en relation, l'ACI Film Festival s'impose comme un rendez-vous stratégique pour les acteurs du secteur. Il représente à la fois un levier de diplomatie culturelle et économique, et un espace d'opportunités pour de futures collaborations. Pendant quatre jours, l'Afrique et les Caraïbes dialogueront avec l'Inde, dans une célébration vibrante de la diversité et du métissage culturel.